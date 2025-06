Regering en Ravaksur Plus sluiten akkoord over belastingmaatregelen en overwerkbelasting

De regering van Suriname en vakbondsfederatie Ravaksur Plus hebben vandaag een principeovereenkomst ondertekend over een reeks belastingmaatregelen die op 1 juli 2025 van kracht worden. De overeenkomst is het resultaat van maandenlange onderhandelingen over loonsverhogingen, fiscale verlichting en sociaal-economische verbeteringen voor ambtenaren.

Volgens Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zijn ook nog openstaande kwesties formeel meegenomen in de overeenkomst, waaronder langlopende punten met betrekking tot nabetalingen en belastingtechnische aanpassingen.

Belangrijkste belastingaanpassingen per 1 juli 2025

Aanpassing belasting op overwerk:

Tot en met SRD 2.500: 5% belasting (voorheen tot SRD 500)

Tussen SRD 2.500 en SRD 7.500: 15% belasting (voorheen SRD 500–1.100)

Boven SRD 7.500: 25% belasting (voorheen vanaf SRD 1.100)

Deze hervorming zorgt voor meer evenwicht in de belastingdruk op overuren, met als doel werknemers extra te stimuleren voor hun inzet buiten reguliere werktijden.

Overige fiscale maatregelen per 1 januari 2025

Vrijstelling van belasting op vakantiegelden en gratificaties tot een maximum van SRD 19.500 (voorheen SRD 10.016)

Hypotheekrenteaftrek verhoogd van SRD 600.000 naar SRD 871.500

Deze aanpassingen zijn bedoeld om de koopkracht van werknemers te vergroten en de toegang tot huisvesting te stimuleren.

Toekomstige onderhandelingspunten

In de overeenkomst zijn ook afspraken opgenomen voor verdere gesprekken tussen de partijen over:

a. Voortzetting van loononderhandelingen voor 2026

b. Aanpassing van de breedte van loonbelastingschijven per 1 januari 2026

c. Nieuwe regeling voor belasting op overwerk vanaf 2026

d. Belastingheffing op voedingsgeld

e. Uitbetaling van de tijdelijke werkelijke kostenvergoeding (twk) van de 50% CLO-reeks uit juli 2020

Miskin benadrukt dat het voor de CLO van groot belang is dat de kwestie van de twk voor bureauambtenaren nu ook formeel als onderhandelingspunt erkend is. “Dit is een belangrijke stap richting rechtszekerheid en rechtvaardigheid voor onze leden,” aldus Miskin.