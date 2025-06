ECD treft opnieuw vervallen producten aan in supermarkten Paramaribo en Wanica

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in de periode van 17 tot en met 25 juni 2025 opnieuw vervallen producten aangetroffen in diverse supermarkten in de districten Paramaribo en Wanica. De producten zijn ter plekke vernietigd in aanwezigheid van de ondernemers, terwijl een aantal artikelen zal worden ingeruild bij de betrokken leveranciers.

Overzicht van aangetroffen producten per locatie

A. Supermarkt – Sumatraweg no. 75 Vervallen producten: Cola essence, Hanne Classic cornflakes, Are Zoo cornflakes, Swinketchup, blikken Prima Fagioli Cannelloni White, Hipspo, Kent Mushroom, Kent Chilli Pepper.

G. Supermarkt – Indira Gandhiweg no. 357 Vervallen producten: Blikken Excellence sardien, Jong A Kiem pasta, Mokate Coffee Whitener.

R. Supermarkt – Helena Christinaweg no. 254 Vervallen producten: Stroop, Mi Goreng noodles, Swiss tomatenketchup, zilveruitjes, Sweet Corn Kernels.

Overige locaties: L.F. Supermarkt – Bomapolder Serie 2 no. 316 A. Supermarkt – Soekwastraat no. 5 L.F. Supermarkt – Schimmelpenninckstraat no. 28 F. Supermarkt – Coesewijnestraat no. 34 V. Supermarkt – Coesewijnestraat no. 69 Aangetroffen producten: Arrivowafel, King of Wafel, Abro Spray Paint, diverse cornflakes, seasoning mix for chicken, Top Ramen, Remia Garlic Saus, Wafels XXL, Shishado Marinade, Furlens Marinade, Chicken Flavor.



Oproep aan consumenten

Het ministerie van EZ roept de samenleving op om alert te blijven en vermoedens van prijsopdrijving, hamsteren of verkoop van vervallen producten te melden. Klachten kunnen worden doorgegeven via:

Telefoonnummer: 1940 (verkort)

WhatsApp: +597 8530915

Telefoon: 483949

EZ benadrukt dat het toezicht wordt voortgezet om de volksgezondheid te beschermen en consumentenrechten te waarborgen.