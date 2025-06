Nieuwe Indonesische ambassadeur start officieel ambtstermijn in Suriname

Agus Priyono, de nieuwe ambassadeur van de Republiek Indonesië in Suriname, heeft vandaag officieel zijn functie aanvaard door het aanbieden van zijn geloofsbrieven aan president Chandrikapersad Santokhi. De ceremonie vond plaats op het presidentieel paleis in Paramaribo en markeert de formele start van zijn diplomatieke ambtstermijn in het land.

Versterking van historische banden

Tijdens het kennismakingsgesprek benadrukten zowel ambassadeur Priyono als president Santokhi de hechte historische en culturele banden tussen Indonesië en Suriname. Beide partijen spraken hun wens uit om deze relatie verder te verdiepen en uit te breiden op verschillende strategische terreinen.

De gesprekken richtten zich met name op samenwerking in de sectoren economie, ondernemerschap, sociaal-culturele uitwisseling en landbouwontwikkeling. Er werden concrete mogelijkheden besproken voor gezamenlijke projecten die de bilaterale betrekkingen tastbaar kunnen versterken.

Focussen op economische groei en werkgelegenheid

Ambassadeur Priyono gaf aan zich actief te zullen inzetten om de samenwerking tussen beide landen te intensiveren. “De historische en culturele banden tussen Indonesië en Suriname zijn onmiskenbaar sterk. Ik kijk ernaar uit om deze verder te versterken op economisch en sociaal-cultureel vlak, en om kansen te creëren voor ondernemerschap en werkgelegenheid in beide landen,” verklaarde hij.

President Santokhi sprak zijn waardering uit voor de betrokkenheid van Indonesië bij de ontwikkeling van Suriname. Hij benadrukte dat er veel potentieel ligt in het verbreden van de samenwerking. “We zien veel mogelijkheden om onze relatie te verdiepen in het belang van wederzijdse vooruitgang,” aldus de president.