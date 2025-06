Onzekerheid rond presidentsduo ondanks ondertekend regeerakkoord

Hoewel zes politieke partijen het regeerakkoord inmiddels hebben ondertekend en gezamenlijk beschikken over 34 zetels in De Nationale Assemblee, blijft de benoeming van Jennifer Simons (NDP) en Gregory Rusland (NPS) als respectievelijk president en vicepresident onzeker. De ambities van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zorgen voor politieke spanning binnen de nieuwgevormde coalitie.

Brunswijk zette weliswaar zijn handtekening onder het akkoord, maar houdt vast aan zijn eerdere wens om opnieuw vicepresident te worden. In een videoboodschap van donderdag riep hij zijn partijgenoten in de districts- en ressortraden (DR en RR) op om hun verkiezing uiterlijk vandaag officieel te aanvaarden. Hij liet doorschemeren dat een stemming in de Verenigde Volksvergadering (VVV) nog altijd tot de mogelijkheden behoort. De ABOP beschikt daar over 147 stemmen.

VHP beraadt zich op tegenkandidaten

De VHP, die deel uitmaakt van de zes ondertekenende partijen, komt vanavond bijeen in een Politieke Raad-vergadering om haar positie te bepalen. Naar verwachting zal de partij kandidaten voordragen voor sleutelposities in zowel De Nationale Assemblee als het staatshoofd- en vicepresidentschap. Volgens Starnieuws zou Brunswijk bij een officiële kandidatuur voor het vicepresidentschap kunnen rekenen op VHP-steun. Daarvoor heeft hij echter steun nodig van minstens 7 Assembleeleden; ABOP beschikt momenteel over 6.

Onduidelijkheid blijft ook bestaan over Brunswijks rol in De Nationale Assemblee. Hij zou daar alleen als vicevoorzitter kunnen worden gekozen als hij eerst formeel aftreedt als zittend vicepresident – iets wat nog niet is gebeurd. Binnen de ABOP zou onenigheid bestaan over de richting die Brunswijk volgt.

Coalitie rekent op gemaakte afspraken

Ondanks de spanningen houden de andere coalitiepartijen vast aan de eerder gemaakte afspraken. NDP-voorzitter Jennifer Simons stelt dat de portefeuilleverdeling zwart-op-wit is vastgelegd en dat alle partijleiders hun handtekening hebben gezet. BEP-voorzitter Ronny Asabina bevestigde dit en zei: “Alle zes partijen hebben getekend. Wij laten ons leiden door het gezegde: een man een man, een woord een woord.”

Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland bevestigde dat de onderlinge afspraken bindend zijn. Hij rekent op de volle steun van de coalitie bij zijn kandidatuur voor het vicepresidentschap. NPS-lid Poetini Atompai, die zich onlangs terugtrok als voorzitter van de Surinaamse Politiebond, uitte kritiek op politieke leiders die ondanks verlies aan steun toch via de VVV macht proberen te behouden. “Waar is je integriteit? We moeten betere leiders hebben,” aldus Atompai.