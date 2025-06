Ontvoeringen, dwangarbeid en honger: Cabo Delgado gebukt onder jihadistisch geweld

In de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado zijn de afgelopen dagen zeker 120 kinderen ontvoerd door jihadistische strijders. Dat meldt Human Rights Watch (HRW). Volgens de mensenrechtenorganisatie worden de kinderen vermoedelijk ingezet als dwangarbeiders, kindsoldaten of zelfs tot een gedwongen huwelijk gedwongen. De verdachten zijn gelinkt aan al-Shabaab, een groep die trouw heeft gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De ontvoeringen vormen een nieuw dieptepunt in het al jaren voortdurende conflict in het noorden van Mozambique. Sinds 2017 probeert de regering greep te krijgen op de opmars van jihadistische groeperingen in de regio, maar tot nu toe met weinig succes. Cabo Delgado behoort tot de armste provincies van een toch al kwetsbaar land, en het geweld heeft inmiddels geleid tot de ontheemding van meer dan 600.000 mensen, zo stelt de Verenigde Naties.

Volgens HRW is het geweld de afgelopen twee maanden fors toegenomen. De organisatie roept de Mozambikaanse autoriteiten op om zich actiever in te zetten voor het opsporen van de ontvoerde kinderen en om nieuwe ontvoeringen te voorkomen.

Ook andere internationale organisaties luiden de noodklok. Jan Egeland, hoofd van de Noorse Vluchtelingenraad, bezocht onlangs de regio en spreekt van een “genegeerde crisis”. Hij wijst erop dat naar schatting vijf miljoen mensen in Mozambique momenteel met voedseltekorten kampen.

Hoewel de regering steun krijgt van bondgenoten als Rwanda en Zuid-Afrika, blijft het conflict voortduren en is er dringend behoefte aan meer internationale aandacht en humanitaire hulp.