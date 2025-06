Staat Suriname verkoopt aandelen Hakrinbank via openbare inschrijving

De Staat Suriname biedt via een openbare inschrijving 145.000 aandelen in de Hakrinbank N.V. te koop aan. Deze maatregel vloeit voort uit de nieuwe Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023, die bepaalt dat geen enkele aandeelhouder meer dan 20% van het geplaatste aandelenkapitaal in een bankinstelling mag bezitten. Met een huidig belang van 34,5% dient de Staat haar participatie vóór 4 juli 2025 af te bouwen.

Naleving van nieuwe wetgeving

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning geeft aan dat de herstructurering past binnen bredere hervormingen in de financiële sector. “Na de wereldwijde crisis van 2008 zijn veel landen overgestapt op strengere regels voor bankentoezicht. Ook Suriname volgt deze lijn. Deze verkoop is dus niet alleen juridisch noodzakelijk, maar ook een stap richting beter toezicht en transparantie,” aldus de minister.

Daarnaast benadrukt hij dat de verkoop zodanig is ingericht dat er geen nieuwe dominante partij ontstaat. “We willen geen concentratie van macht binnen één aandeelhouder, daarom is de rol van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als toezichthouder cruciaal,” stelt Raghoebarsing.

Governance en transparantie

Hakrinbank-directeur Rafiek Sheorajpanday noemt de verkoop een stap vooruit in termen van governance. “Het afbouwen van het staatsbelang versterkt de onafhankelijkheid van de bank en sluit aan bij internationale normen,” zegt hij.

Volgens hem leeft deze beslissing ook onder kleine aandeelhouders: “Zij voelden zich soms ongemakkelijk bij de grote invloed van de Staat. Deze verkoop komt ook tegemoet aan hun wens naar evenwichtiger eigenaarschap.”

Inschrijving tot eind juni 2025

De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van SRD 0,15, maar worden verkocht tegen een minimumprijs van SRD 1.200 per stuk. Zowel binnenlandse als buitenlandse partijen kunnen deelnemen aan de inschrijving, die op 30 juni 2025 sluit.

Inschrijven kan digitaal via het officiële platform van de bank of fysiek bij elk Hakrinbank-filiaal. Volgens de minister is de procedure bewust transparant opgezet. “We willen hiermee het signaal afgeven dat ook de overheid zich conformeert aan de regels.”

Toewijzing en betaling

Na afloop van de inschrijvingsperiode ontvangt de Staat een overzicht van alle biedingen van de Hakrinbank. Binnen twee weken zal worden beslist aan wie de aandelen worden toegewezen. De geselecteerde inschrijvers krijgen vervolgens nog eens twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken.