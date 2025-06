Epilepsie verdient meer aandacht in Suriname: Pleidooi voor bewustwording en betere zorg

Epilepsie blijft in Suriname een onderbelicht gezondheidsprobleem, ondanks de grote impact ervan op het dagelijks leven van patiënten. De Epilepsie Vereniging Suriname (EVS), die dit jaar 35 jaar bestaat, organiseerde op donderdag 19 juni een informatieve bijeenkomst over epilepsie en cognitieve ontwikkeling om meer bewustwording te creëren rond deze aandoening.

Kinderneuroloog dr. Rhea Cruden, de enige specialist in haar vakgebied in Suriname, gaf tijdens de bijeenkomst een heldere uitleg over wat epilepsie is, hoe het ontstaat, welke vormen er zijn en hoe het behandeld kan worden. Wereldwijd leven meer dan 50 miljoen mensen met epilepsie, waarmee het een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen is.

In Suriname is er nog te weinig kennis over de gevolgen van epilepsie voor het functioneren van patiënten, zeker bij kinderen. Cruden benadrukte dat epilepsie het dagelijks leven ernstig kan verstoren, vooral wanneer de aandoening niet goed wordt behandeld. Medicatie in combinatie met leefstijladvies vormt de basis van de behandeling. Bij 70% van de patiënten kan epilepsie effectief worden beheerst, mits de medicatie correct en consequent wordt ingenomen. Voor kinderen kan het middel Keppra bovendien positieve effecten hebben op hun leervermogen en schoolprestaties.

De cognitieve ontwikkeling van kinderen werd verder toegelicht door orthopedagoog Annelot Themen. Zij legde uit hoe kinderen denken, leren en problemen oplossen tijdens hun ontwikkeling. Thema’s zoals aangepast onderwijs en de begeleiding van kinderen met een speciale hulpvraag kwamen uitvoerig aan bod. In Suriname is dergelijk onderwijs op kleuterniveau echter nog niet beschikbaar en ontbreekt het vaak aan goed opgeleid personeel om deze kinderen optimaal te begeleiden.

Volgens Themen is betere samenwerking tussen artsen, ouders, verzorgers en leerkrachten essentieel. Ook wees zij op het belang van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), dat gratis begeleiding biedt aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een speciale hulpvraag. Het MOB heeft vestigingen in Paramaribo, Lelydorp en Nickerie. Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij particuliere orthopedagogen en psychologen, terwijl het Pedologisch Instituut ondersteuning biedt bij schoolplaatsing – al blijft het aanbod buiten de hoofdstad beperkt.

Een belangrijk onderdeel van de avond was ook het bespreekbaar maken van veiligheid tijdens een epileptische aanval. Een veelvoorkomende misvatting is dat men iets tussen de tanden moet plaatsen om tongbeet te voorkomen. Dit is gevaarlijk en kan juist letsel veroorzaken. In plaats daarvan is het van belang om de patiënt na een aanval in stabiele zijligging te leggen zodat de ademhaling vrij blijft. Duurt een aanval langer dan drie minuten, dan dreigt zuurstoftekort en een verhoogd risico op hersenbeschadiging.

De boodschap van de avond was duidelijk: epilepsie verdient meer aandacht – in de zorg, het onderwijs en de samenleving als geheel. Alleen door betere informatievoorziening, vroegtijdige signalering en gerichte ondersteuning kunnen mensen met epilepsie volwaardig functioneren in de Surinaamse maatschappij.