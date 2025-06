Saramacca zet in op landbouwontwikkeling met oog op olie- en gasgroei

In het district Saramacca wordt actief gewerkt aan de versterking en modernisering van de landbouwsector. Dat zegt districtscommissaris Mitchel Wongsodikromo in een gesprek met Suriname Herald. Volgens hem zijn er momenteel diverse landbouwprojecten in uitvoering, met als doel de agrarische productie te verhogen en het district economisch te versterken.

Een van de belangrijkste initiatieven is het China Aid-programma, dat trainingen biedt aan lokale boeren. Binnen dit programma worden moderne landbouwtechnieken en innovatieve teeltmethoden geïntroduceerd, waaronder de paddenstoelenteelt – een relatief nieuw project waarmee Saramacca zich wil onderscheiden en tegelijkertijd de landbouw wil diversifiëren.

“De mogelijkheden binnen de landbouw zijn zeer breed, en ik juich de initiatieven van de regering dan ook toe,” aldus Wongsodikromo. Hoewel er nog geen gesprekken zijn gevoerd met lokale ondernemers over de kansen binnen de opkomende olie- en gasindustrie, zijn er wél verkennende gesprekken geweest met internationale multinationals die actief zijn in Suriname.

De districtscommissaris ziet in de groei van de olie- en gassector een belangrijke stimulans voor de landbouw: “Suriname moet zich nu al voorbereiden op de stijgende vraag naar verse groenten en fruit, afkomstig van alle ondersteunende sectoren rond olie en gas.”

Saramacca is volgens Wongsodikromo ideaal gepositioneerd om een sleutelrol te spelen in de bevoorrading van die markten. “Met gerichte investeringen in opleiding, infrastructuur en begeleiding kunnen we binnen enkele jaren een betrouwbare agrarische leverancier zijn wanneer de olie- en gasproductie volledig op gang komt,” besluit hij.