NPS en samenleving nemen afscheid van Patricia Etnel

De uitvaart van het op 49-jarige leeftijd overleden Assembleelid Patricia Etnel vindt plaats op vrijdag. De Nationale Partij Suriname (NPS), waar zij jarenlang actief in was, maakte de uitvaartplechtigheden bekend.

Tussen 13.30 en 14.30 uur is er gelegenheid tot afscheid nemen in de Sint Petrus en Paulus Basiliek. Aansluitend wordt daar de uitvaartdienst gehouden. Daarna trekt de rouwstoet langs locaties die een belangrijke rol speelden in Etnels maatschappelijke en politieke loopbaan.

Eerst wordt stilgestaan bij het gebouw van De Nationale Assemblee, waar Etnel ruim tien jaar haar stem liet horen als parlementariër. Vervolgens wordt zij overgebracht naar het partijcentrum Grun Dyari van de NPS, waar op traditionele wijze afscheid van haar wordt genomen.

De crematie vindt in besloten kring plaats in het Pandit Jagdew Paragh crematorium aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De avond vóór de uitvaart, op donderdag 26 juni, wordt van 20.00 tot 22.00 uur een Singi Neti gehouden in Grun Dyari.

“Een bruggenbouwer in de samenleving”

NPS-voorzitter Gregory Rusland spreekt namens de partij zijn diepe waardering uit voor het leven en werk van Etnel.

“Zij was een krachtige stem in het parlement en een bruggenbouwer in de samenleving. Haar heengaan laat een groot gemis achter binnen de partij en het land,” aldus Rusland.

Patricia Etnel stond bekend om haar onvermoeibare inzet voor sociale rechtvaardigheid, haar betrokkenheid bij gemeenschapsontwikkeling en haar vasthoudendheid in het parlementaire werk. Met haar overlijden verliest Suriname een toegewijde politica en een warme persoonlijkheid die velen wist te raken.