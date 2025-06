Ivanildo Plein volgt Patricia Etnel op in De Nationale Assemblée

Ivanildo Plein zal op zondag 29 juni in een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) worden beëdigd als parlementslid namens de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij volgt daarmee de onlangs overleden Patricia Etnel op, wiens vervanging al vóór haar overlijden met haar was besproken en geregeld.

Vervanging vooraf besproken

Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland was het vanwege Etnels ziekte noodzakelijk om tijdig haar opvolging te regelen. “We hebben dat met haar besproken en zij stemde volledig in met de opschuiving van Ivanildo Plein,” aldus Rusland. Op 17 juni trok Etnel officieel haar aanvaarding als gekozen lid schriftelijk in bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), wat de weg vrijmaakte voor de toetreding van Plein.

CHS-ondervoorzitter Wendy Jap A Joe bevestigt dat direct na ontvangst van Etnels brief een zitting is gehouden om haar intrekking formeel vast te stellen. Op maandag 23 juni aanvaardde Plein vervolgens officieel zijn verkiezing bij het CHS.

Fractie NPS aangemeld bij parlement

De nieuw gekozen NPS-fractie heeft zich inmiddels aangemeld bij het parlement. “We hebben daar enkele zaken besproken en alle documenten van onze gekozen leden gecontroleerd en overgedragen,” aldus Rusland. Hij is opgelucht dat de vervanging van Etnel tijdig en ordelijk is verlopen. “Je weet nooit welke obstakels je onderweg kunt tegenkomen, maar gelukkig is alles in orde gekomen.”

Vergadering onder leiding van Rabin Parmessar

De buitengewone vergadering van zondag wordt geleid door het oudste lid in jaren, Rabin Parmessar van de Nationale Democratische Partij (NDP). Voorafgaand aan de vergadering moet hij nog formeel worden opgeroepen en beëdigd door president Chandrikapersad Santokhi. Hoewel dat op het moment van schrijven nog niet is gebeurd, verwachten zowel Rusland als Parmessar dat dit spoedig zal plaatsvinden.

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter DNA

Na de beëdiging van de nieuwe parlementariërs wordt overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblée. Ashwin Adhin (NDP) geldt als beoogd voorzitter. Het vicevoorzitterschap is aangeboden aan de ABOP, maar partijleider Ronnie Brunswijk heeft het regeerakkoord maandagavond niet ondertekend. Een ondertekening “onder voorbehoud” werd niet geaccepteerd, waardoor de invulling van het vicevoorzitterschap voorlopig onzeker blijft.