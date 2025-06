Schietincident met wit busje zorgt voor opschudding aan de Goede Verwachtingweg

Aan de Goede Verwachtingweg is eergisteravond onrust ontstaan toen een schot werd gelost vanuit een wit busje. Een echtpaar dat zich op dat moment op hun balkon bevond, hoorde plotseling een luide knal en zag het verdachte voertuig op straat. Uit angst trokken zij zich terug in hun woning en waarschuwden direct de politie.

Volgens de verklaring van het stel zat er naast de bestuurder nog een tweede persoon in het busje ten tijde van het incident. De politie arriveerde kort na de melding op de locatie en trof ter plaatse een huls aan, die in beslag is genomen voor verder sporenonderzoek.

De bestuurder van het voertuig was bij aankomst van de politie al verdwenen. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen.

De politie heeft het onderzoek naar het schietincident in volle gang en roept eventuele getuigen op zich te melden.