Akkoord over belastingverruimingen en arbeidsvoorwaarden voor veiligheidsdiensten bekrachtigd

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en vier bonden van

veiligheidsdiensten hebben maandag een belangrijke overeenkomst getekend over

belastingverruimingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Na maanden van intensieve

onderhandelingen is het akkoord bezegeld op het ministerie van Financiën en Planning. De

betrokken bonden zijn van Justitie en Politie: de Surinaamse Politiebond (SPB), de Bond

Personeel Brandweer Suriname (BPBS), de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) en

de Bond Personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BPBBS).

Belastingvoordelen en nieuwe faciliteiten

De overeenkomst voorziet in verruiming van belastingschijven voor overwerk en het verhogen

van de belastingvrije grens voor vakantiegeld en bonussen naar SRD 19.500. Daarnaast is de

bovengrens voor hypotheekaflossingen verhoogd tot SRD 871.500. Deze voordelen gelden niet

alleen voor overheidsmedewerkers, maar zijn ook direct toepasbaar in de private sector. Volgens

minister Steven Mac Andrew zijn deze aanpassingen per direct uitvoerbaar zonder dat extra

financiële middelen nodig zijn.

Voortgang in primaire voorzieningen

Op 22 mei bereikten de betrokken partijen reeds overeenstemming over de primaire

voorzieningen, waarop dit nieuwe akkoord voortbouwt. Minister Mac Andrew benadrukte dat

deze stap een belangrijke verbetering betekent voor de secundaire arbeidsvoorwaarden in

Suriname en financiële ademruimte moet creëren voor ambtenaren en werknemers in het

bedrijfsleven.

Loononderhandelingen nog gaande

Over de loonontwikkeling is echter nog geen definitieve afspraak gemaakt. De

Communicatiedienst Suriname meldt dat hierover deze week in de Regeringsraad verdere

gesprekken plaatsvinden. Het streven is om in juli tot overeenstemming te komen, zodat

ambtenaren kunnen profiteren van de belastingverruimingen bij de uitbetaling van het

vakantiegeld.

Reactie bonden

BPBS-voorzitter Joël Panka erkende dat niet alle wensen van de bonden zijn ingewilligd. “Voor

wat betreft lonen en belastingen hopen we met de volgende regering verdere stappen te zetten,”

aldus Panka. Hij benadrukte tevens dat de bonden scherp zullen toezien op de naleving van de

gemaakte afspraken.

Aanwezigen bij ondertekening

Bij de ondertekening waren naast minister Mac Andrew ook minister Stanley Raghoebarsing

(Financiën en Planning) en onderminister Maurits Hassankhan (Binnenlandse Zaken) aanwezig.