Vijf politieke partijen ondertekenen regeerakkoord voor periode 2025–2030; ABOP nog afwachtend

De politieke partijen NDP, NPS, PL, A20 en BEP hebben vanavond hun samenwerking officieel

bekrachtigd met de ondertekening van het regeerakkoord ‘Samen op weg naar een sociaal

rechtvaardige en welvarende samenleving’. Dit akkoord vormt de basis voor hun gezamenlijk

bestuursprogramma voor de periode 2025–2030. De ABOP, vertegenwoordigd door

partijvoorzitter Ronnie Brunswijk, was aanwezig bij de bijeenkomst, maar heeft het akkoord nog

niet ondertekend.

De voorzitters Paul Somohardjo (PL), Gregory Rusland (NPS), Jennifer Simons (NDP), Steven

Reyme (A20) en Ronny Asabina (BEP) benadrukten de toewijding aan een coalitie die de

vooruitgang van Suriname centraal stelt en bestuurders ziet als dienaren van het volk.

De eerste stap in deze samenwerking werd gezet op 27 mei 2025 tijdens een bijeenkomst in het

Courtyard by Marriott. Het gezamenlijke doel is om tijdens de regeerperiode tastbare resultaten

te bereiken, onder meer door het rationaliseren van staatsuitgaven en het versterken van de

economische verdiencapaciteit van het land.

Het regeerakkoord is volgens de partijen meer dan een formeel document; het is een belofte aan

het Surinaamse volk. Na vijftig jaar is het tijd dat Suriname op eigen benen staat en zelfstandig

haar ontwikkelingskoers bepaalt.

Hoewel de ABOP zich inhoudelijk kan vinden in het akkoord, heeft de partij aangegeven nog tijd

nodig te hebben om een definitieve beslissing over ondertekening te nemen. De toekomstige

deelname van ABOP aan de coalitie blijft daarmee onzeker.