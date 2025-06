Putin veroordeelt Amerikaanse bombardementen op Iran en benadrukt steun aan Teheran

De Russische president Vladimir Putin heeft maandag krachtig gereageerd op de Amerikaanse

luchtaanvallen op Iraanse nucleaire installaties. Tijdens een ontmoeting met de Iraanse minister

van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi noemde hij de bombardementen “absoluut

ongeprovoceerde agressie” en onderstreepte hij dat Moskou zich inzet om het Iraanse volk te

steunen.

“De aanval op Iran is volledig ongerechtvaardigd. Er is geen basis en geen rechtvaardiging voor

deze agressie,” verklaarde Putin tijdens het gesprek in het Kremlin, twee dagen nadat

Amerikaanse B-2 bommenwerpers drie belangrijke nucleaire faciliteiten in Iran bombardeerden.

Araqchi overhandigde Putin persoonlijke groeten van Iran’s Opperste Leider Ayatollah Ali

Khamenei en president Ebrahim Raisi. Hij benadrukte dat Iran zijn acties ziet als een legitieme

zelfverdediging en prees Rusland als “aan de juiste kant van de geschiedenis en het

internationaal recht.”

Hoewel Rusland en Iran in januari een strategisch samenwerkingsverdrag sloten, bevat dit geen

clausule voor wederzijdse militaire verdediging. Het is daarom onduidelijk welke concrete steun

Rusland zal bieden. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet weten dat dit afhangt van de

behoeften van Iran, maar noemde het Russische bemiddelingsaanbod al een belangrijke vorm

van hulp.

Peskov veroordeelde de Amerikaanse aanval als “een nieuwe spiraal van escalatie” en

waarschuwde voor de groeiende betrokkenheid van meerdere partijen in het conflict. Daarnaast

wordt onderzocht of de nucleaire installaties zodanige schade hebben opgelopen dat er sprake

kan zijn van stralingsgevaar.

Op de vraag of president Trump het Kremlin vooraf had geïnformeerd over de aanval,

antwoordde Peskov dat hierover geen specifieke details waren gedeeld, hoewel Iran onderwerp

was van recente gesprekken tussen de presidenten.

De Russische regering heeft intussen haar ministeries opgedragen noodplannen voor snelle actie

op te stellen om adequaat te kunnen reageren op de veranderende situatie in het Midden-Oosten.