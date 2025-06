WhatsApp per direct verboden op Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vanwegebeveiligingsrisico’s

De berichtendienst WhatsApp is per direct verboden op alle elektronische apparaten van het

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dit maakte de cybersecuritydienst van het Huis bekend,

die al langere tijd bezorgd is over de cyberveiligheid rond het gebruik van de app. Werknemers

zijn verzocht WhatsApp te verwijderen en over te stappen op alternatieven zoals Signal of

FaceTime. Leden van het Huis mogen WhatsApp alleen nog op hun persoonlijke mobiele

telefoons gebruiken.

Voor zover bekend geldt dit verbod alleen voor het Huis van Afgevaardigden; in de Senaat zijn

er geen plannen om WhatsApp te verbieden.

De cybersecuritydienst benadrukt in een memo aan leden en medewerkers dat het gebruik van

WhatsApp risicovol is vanwege een gebrek aan transparantie over de bescherming van

gebruikersgegevens en het ontbreken van versleuteling van opgeslagen data. “Medewerkers van

het Huis mogen de WhatsApp-applicatie NIET downloaden of bewaren op een apparaat van het

Huis, inclusief mobiele, desktop- of webversies,” luidt het bericht.

Moederbedrijf Meta reageerde fel op het besluit en noemt het “in de sterkst mogelijke

bewoordingen” onterecht. Volgens een woordvoerder biedt WhatsApp betere beveiliging dan de

alternatieven die het memo aanbeveelt.

De stap van de Amerikaanse cybersecuritydienst is opvallend, omdat WhatsApp wereldwijd

bekendstaat om zijn solide end-to-end encryptie van berichten.

Ook buiten de Verenigde Staten krijgt WhatsApp kritiek. De Iraanse staatstelevisie riep burgers

vorige week op de app te verwijderen, omdat zij vermoeden dat WhatsApp data verzamelt en

deelt met Israël. WhatsApp ontkent deze beschuldigingen en noemt de oproep een excuus om de

app te blokkeren. De dienst stelt dat zij de precieze locatie van gebruikers in Iran niet volgt, geen

logboeken bijhoudt en geen persoonlijke berichten leest. Ook zou er geen informatie aan

overheden worden verstrekt.