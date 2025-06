Minister Marciano Dasai sluit ambtsperiode af met deelname aan Wereldexpo in Japan

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is momenteel in Osaka,

Japan, waar hij Suriname vertegenwoordigt tijdens de Wereldexpo. Dit is zijn laatste officiële

taak als minister en als vertegenwoordiger van de Surinaamse staat. Tijdens zijn bezoek voert hij

gesprekken met Japanse regeringsvertegenwoordigers om de bilaterale samenwerking verder te

versterken.

Dasai benadrukt dat Suriname en Japan al bijna vijftig jaar een goede relatie onderhouden. De

samenwerking, met projecten op onder meer milieugebied, moet volgens hem gekoesterd en

verder uitgebouwd worden. Daarnaast kijkt men naar kansen om samen te werken op het gebied

van carbon credits.

De minister noemt de deelname aan de Wereldexpo van groot belang voor Suriname. Het biedt

het land de mogelijkheid zich internationaal te profileren en haar kansen op samenwerking met

diverse landen te vergroten. Dasai roept de toekomstige minister voor Ruimtelijke Ordening en

Milieu op om het reeds ingezette werk voort te zetten.