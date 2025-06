Suriname zet stap richting lidmaatschap OIC Labour Centre tijdens zitting in Istanbul

Suriname heeft een belangrijke stap gezet richting formele toetreding tot het OIC Labour Centre,

de internationale arbeidsorganisatie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).

Tijdens de 51e ministerraad van de OIC in Istanbul ondertekende ambassadeur Omar Sherif

Abdoelrahman namens Suriname het statuut van het centrum. Ook Pakistan en Mali zetten hun

handtekening onder het document.

De toetreding sluit Suriname aan bij een internationale samenwerking die zich inzet voor

arbeidsrechten, fatsoenlijke werkomstandigheden, sociale bescherming en het bevorderen van

werkgelegenheid — doelstellingen die aansluiten bij het nationale arbeidsbeleid.

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) ziet in het lidmaatschap

kansen voor concrete verbeteringen in Surinames arbeidssector. Minister Steven Mac Andrew

bevestigde eerder dit jaar tijdens een overleg met OIC Labour Centre-directeur Azar Bayramov

de compatibiliteit tussen de nationale arbeidsagenda en die van het centrum.

De toetredingsprocedure werd gestart na een officiële uitnodiging van het OIC Labour Centre in

februari 2025. Het ministerie van AWJ gaf vervolgens groen licht aan het ministerie van

Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) om de

benodigde diplomatieke en juridische stappen te coördineren.

Hoewel de ondertekening in Istanbul een grote stap is, moet het statuut nog worden geratificeerd

door De Nationale Assemblee voordat het lidmaatschap formeel wordt.

Het OIC Labour Centre, gevestigd in Baku, Azerbeidzjan, is het platform voor

arbeidsvraagstukken binnen de OIC-lidstaten. Suriname is sinds 1996 lid van de OIC en met

deze toetreding verwacht het land zich sterker te positioneren op het gebied van internationale

samenwerking, arbeidsontwikkeling en sociale hervormingen.