Surinaams-Nederlandse bokser Shequill Waterberg klaar voor profdebuut in Mexico

De 27-jarige zwaargewichtbokser Shequill Waterberg maakt zich op voor een mijlpaal in zijn

carrière: zijn allereerste profwedstrijd. Op zaterdagavond 5 juli 2025 stapt hij in Tijuana,

Mexico, de ring in tegen de Mexicaanse bokser Manuel Duran. De partij, die over vier rondes zal

gaan, begint om 18.00 uur lokale tijd – dat is 22.00 uur in Suriname en 03.00 uur in Nederland.

Waterberg, geboren in Tilburg en opgegroeid in Nederland, is woonachtig in Las Vegas, waar hij

traint bij de bekende Pound 4 Pound Boxing Gym. Met Surinaamse roots die hij met trots draagt,

zegt hij: “Ik vertegenwoordig niet alleen Nederland, maar ook Suriname. Jullie support betekent

veel voor mij!”

De bokser heeft al ervaring opgedaan in 25 amateurpartijen, waarvan hij er 20 won. Na

trainingen in Nederland en België voelt hij zich nu klaar voor het grote werk.

Fans die zijn debuut willen volgen, kunnen afstemmen op Baja Boxing via YouTube, ITV of

Pluto TV.