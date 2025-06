Ivanildo Plein volgt wijlen Patricia Etnel op in De Nationale Assemblée

Na het overlijden van NPS-parlementariër Patricia Etnel zal Ivanildo Plein haar zetel in De

Nationale Assemblée (DNA) innemen. Dat bevestigde NPS-voorzitter Gregory Rusland

tegenover ABC.

Rusland liet weten dat Etnel kort voor haar overlijden haar eerder verleende bewilliging voor een

nieuwe zitting in het parlement had ingetrokken. In overleg met de partijleiding besloot zij haar

parlementaire ambities niet voort te zetten vanwege gezondheidsproblemen.

Patricia Etnel trad in 2015 namens de Nationale Partij Suriname (NPS) toe tot het parlement en

stond bekend om haar inzet voor sociale vraagstukken, met bijzondere aandacht voor het

versterken van gezinnen. Ze was tien jaar actief in DNA en liet volgens Rusland een

onuitwisbare indruk achter. “De keuze om haar te kandideren was een juiste en waardevolle

beslissing,” aldus de partijleider.

Hoewel Etnel aanvankelijk van plan was opnieuw zitting te nemen, concludeerde ze na

gesprekken met Rusland dat haar gezondheid dit niet toeliet. Op donderdag 19 juni trok zij

officieel haar bewilliging in.

Etnel behaalde bij de verkiezingen van 25 mei 2025 nog 3.581 stemmen. Zij overleed op 49-

jarige leeftijd in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juni na een periode van ziekte. Haar

opvolger, Ivanildo Plein, ontving 415 stemmen en zal haar zetel in DNA innemen.