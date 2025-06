Rotary Quota schenkt bloedbank broodnodige vriezer dankzij succesvolle fundraiser

De Rotary Club of Paramaribo Quota heeft onlangs een belangrijke bijdrage geleverd aan de

gezondheidszorg in Suriname. Dankzij hun succesvolle ‘Quota Men Cook-out’ konden zij een

bedrag van US$ 27.000 doneren aan het Surinaamse Rode Kruis. Met deze donatie wordt een

nieuwe plasma-vriezer aangeschaft voor de Nationale Bloedbank.

De nieuwe vriezer is essentieel voor de veilige en langdurige opslag van plasma, een belangrijk

onderdeel van de bloedvoorziening. Met ongeveer 6.000 geregistreerde bloeddonoren wordt de

minimale behoefte van 7.500 momenteel niet gehaald. Dit legt grote druk op de bloedbank, waar

de continuïteit van de bloedvoorraad onder spanning staat.

De Bloedbank gaf eerder al aan dringend behoefte te hebben aan een extra plasma-vriezer.

Rotary Quota sprong daarop direct in. De schenking sluit perfect aan bij de doelstellingen van de

Rotary op het gebied van ziektepreventie en gezondheidszorg.

De nieuwe vriezer is niet alleen een directe oplossing voor het opslagprobleem, maar ook een

duurzame investering. Het apparaat heeft een levensduur van minstens vijf jaar en vergroot de

opslagcapaciteit aanzienlijk. Daarmee draagt het bij aan het redden van mensenlevens op de

lange termijn.