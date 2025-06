Gevaarlijke escalatie: VS en Israël vallen Iraanse nucleaire sites aan, wereld houdt adem in

De spanningen in het Midden-Oosten zijn zondag tot een nieuw hoogtepunt gestegen. De

Verenigde Staten hebben zich aangesloten bij Israël in een grootschalige aanval op Iraanse

nucleaire installaties, wat wereldwijd tot bezorgdheid en diplomatieke druk leidt.

VS en Israël bombarderen Fordow-complex

Zaterdagavond voerden Amerikaanse B2-bommenwerpers, uitgerust met bunker-buster-

bommen, een precisiebombardement uit op het ondergrondse nucleaire complex in Fordow,

nabij Qom. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn Iran’s belangrijkste nucleaire

installaties “volledig vernietigd”. Hij riep Iran op tot vrede, maar waarschuwde dat toekomstige

aanvallen “nog verwoestender zullen zijn” als Teheran zich blijft verzetten.

Op sociale media hintte Trump zelfs op een mogelijke regimeverandering in Iran. “Als het

huidige regime Iran niet groot kan maken, waarom dan géén regimewisseling?” schreef hij.

Vicepresident JD Vance nuanceerde dit door te benadrukken dat het doel van de aanval niet

Iran zelf is, maar het nucleaire programma van het land.

Iran overweegt vergelding, sluit diplomatie uit

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araqchi, verklaarde vanuit Istanbul dat Iran

een reactie zal geven op deze “ernstige schending van het nationale grondgebied”. Diplomatie

is volgens hem pas mogelijk nadat vergelding heeft plaatsgevonden. “De VS respecteert het

internationaal recht niet. Ze begrijpen alleen de taal van dreiging en geweld,” zei hij.

Wederzijdse aanvallen tussen Iran en Israël

De situatie verergert doordat Iran en Israël raketaanvallen op elkaars grondgebied uitvoeren.

Terwijl Israël doelen in West-Iran bestookte, raakte een Iraanse tegenaanval meerdere

Israëlische steden, waaronder Tel Aviv, waar tientallen gewonden vielen. Premier Benjamin

Netanyahu gaf aan dat Israël “dicht bij het neutraliseren van de Iraanse dreiging” is.

Luchtsirenes loeiden door heel Israël. “We zijn sterk, we zullen winnen,” zei een inwoner van Tel

Aviv, wiens huis verwoest werd door een raketinslag.

Internationale gemeenschap waarschuwt voor catastrofe

De VN-Veiligheidsraad kwam zondag in spoedzitting bijeen. Rusland, China en Pakistan stelden

een resolutie op die oproept tot een onmiddellijke wapenstilstand. VN-secretaris-generaal

António Guterres sprak van een “gevaarlijke wending” en drong aan op hervatting van nucleaire

onderhandelingen.

De Internationale Atoomenergieorganisatie (IAEA) bevestigde dat er voorlopig geen verhoogde

stralingsniveaus zijn waargenomen, maar stelt dat de schade aan het Fordow-complex pas op

lange termijn beoordeeld kan worden.

Straat van Hormuz mogelijk nieuw brandpunt

De Iraanse Majlis stemde zondag in met een voorstel om de Straat van Hormuz – essentieel

voor de wereldwijde oliehandel – af te sluiten. De definitieve beslissing ligt bij de Opperste

Leider via de Nationale Veiligheidsraad. Een blokkade zou de olieprijzen doen exploderen en

directe confrontatie met Amerikaanse marineschepen uitlokken.

Tegelijkertijd waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid voor

verhoogde dreiging van cyberaanvallen en vergeldingsacties op Amerikaans grondgebied. In

steden als New York en Washington zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Burgerbevolking getroffen, protesten wereldwijd

Zowel in Iran als Israël neemt de onrust onder burgers toe. In Teheran vluchtten duizenden

inwoners uit angst voor nieuwe bombardementen. Volgens Iraanse bronnen zijn er sinds het

begin van de aanvallen meer dan 400 doden gevallen, grotendeels burgers. In Israël werden

ondergrondse schuilplaatsen opengesteld.

In meerdere wereldsteden gingen duizenden demonstranten de straat op onder leuzen als

“Hands off Iran” en “Stop de oorlog”.

De wereld op een kantelpunt

President Trump houdt de deur naar diplomatie op een kier, maar laat geen twijfel bestaan over

zijn bereidheid tot escalatie. “Of er komt vrede, of er komt tragedie,” zei hij. De wereld kijkt

gespannen toe: hoe zal Iran reageren – met militaire kracht, cyberaanvallen of via een blokkade

van de oliehandel? En is de internationale gemeenschap nog in staat om verdere escalatie te

voorkomen?