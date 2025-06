Debipersad waarschuwt: “Gebruik Midden-Oostencrisis niet om prijzen kunstmatig op tedrijven”

Nu de Verenigde Staten luchtaanvallen hebben uitgevoerd op drie strategische nucleaire

installaties in Iran – waaronder het zwaar beveiligde ondergrondse verrijkingscomplex in

Fordow – groeit wereldwijd de bezorgdheid over de gevolgen voor olieprijzen en economieën.

Ook in Suriname wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen. Steven Debipersad,

voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), roept op tot kalmte en

waarschuwt tegen paniekzaaierij.

“Suriname haalt zijn brandstof niet uit het Midden-Oosten, dus het is belangrijk dat we de

situatie niet misbruiken om prijzen onterecht te verhogen,” stelt Debipersad. Hij wijst erop dat de

situatie in de regio geen directe aanleiding zou moeten zijn voor prijsverhogingen op de lokale

markt. “Toen Donald Trump eerder het Iraanse oliebeleid beïnvloedde en de wereldolieprijs

daalde, zagen we die daling hier niet terug,” aldus Debipersad.

Volgens hem wordt de brandstofprijs in Suriname structureel hoog gehouden door belastingen,

waaronder een governmenttake van gemiddeld SRD 10 per liter. “De bevolking mag niet

opnieuw het slachtoffer worden van opportunistisch prijsbeleid.”

Het Iraanse parlement heeft intussen ingestemd met een voorstel om de Straat van Hormuz te

sluiten, een cruciale maritieme route waardoor ongeveer 25% van de wereldwijde oliehandel

passeert. De definitieve beslissing ligt bij de Nationale Veiligheidsraad onder leiding van de

Opperste Leider van Iran. Een daadwerkelijke afsluiting zou de olieprijzen wereldwijd fors

kunnen opdrijven.

Toch benadrukt Debipersad dat er geen reden is voor onmiddellijke prijsverhogingen in

Suriname. “We moeten realistisch blijven. Pas wanneer er daadwerkelijk verstoringen zijn in

onze bevoorradingsketen, kunnen we praten over mogelijke effecten.”

Opmerkelijk is dat bij SOL/Shell de dieselprijzen momenteel zelfs hoger liggen dan die van

ongelode benzine. Bij GoW2, dat diesel afneemt van Staatsolie, is dat niet het geval. Volgens

eerdere uitspraken van NDP-fractieleider Rabin Parmessar is het gebrek aan transparantie over

de prijsopbouw een bron van zorg. Hij schatte vorig jaar dat de overheid tussen SRD 17 en 18

per liter inhoudt via belastingen en heffingen. Minister Stanley Raghoebarsing noemde eerder

een gemiddelde governmenttake van SRD 10.

Een stijging van de brandstofprijzen heeft niet alleen gevolgen voor automobilisten, maar werkt

ook door in andere sectoren. Hogere transportkosten leiden tot duurdere basisgoederen,

waaronder brood. Vorige week werd de verhoging van broodprijzen zichtbaar nadat de

Amerikaanse dollar de SRD 40 overschreed. Ook elektriciteitskosten kunnen stijgen door

duurdere brandstoffen.

“Juist in deze geopolitiek gespannen tijden heeft Suriname behoefte aan sterk en verantwoord

leiderschap,” stelt Debipersad. Hij wijst erop dat het land zich momenteel in een politieke

transitiefase bevindt. Zondag komt de nieuwe Nationale Assemblee bijeen om een voorzitter en

vicevoorzitter te kiezen. Vervolgens start het traject richting de verkiezing van president en

vicepresident. Indien er geen tweederdemeerderheid wordt gehaald, zal de Verenigde

Volksvergadering worden ingeschakeld.

“Er is nu meer dan ooit behoefte aan stabiliteit en transparantie, zowel in het economische

beleid als in de politieke besluitvorming,” aldus Debipersad.