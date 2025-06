Teleurstelling voor Natio: geen winst tegen tien man, uitschakeling in groepsfase

Het Surinaamse voetbalelftal, Natio, heeft ook zijn laatste groepswedstrijd op teleurstellende

wijze afgesloten. Tegen de Dominicaanse Republiek – die vanaf de 30e minuut met tien man

speelde – wist het team niet te winnen. Het duel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel,

waarmee het toernooi voor beide landen ten einde komt.

De Dominicaanse Republiek moest al vroeg met een man minder verder toen verdediger Edgar

Pujol een doorgebroken Gleofilo Vlijter neerhaalde. De scheidsrechter gaf terecht rood voor het

neerhalen van de laatste man.

Toch slaagde Natio er ondanks het numerieke overwicht nauwelijks in om kansen te creëren.

Het team had weliswaar meer balbezit, maar kwam zelden tot echte doelpogingen. In totaal

werden slechts vijf schoten op doel genoteerd, terwijl het spel van Suriname werd gekenmerkt

door onnauwkeurige passing en veel balverlies.

Door het gelijkspel eindigt Natio op de laatste plaats in groep A met slechts één punt. Ook de

Dominicaanse Republiek verzamelde één punt, maar eindigt door een beter doelsaldo boven

Suriname. Mexico en Costa Rica eindigen beiden met zeven punten, waarbij Mexico de groep

wint op basis van het doelsaldo.

Voor zowel Suriname als de Dominicaanse Republiek zit het toernooi erop. Mexico en Costa

Rica plaatsen zich voor de volgende ronde. Natio richt de blik nu op de WK-

kwalificatiecampagne voor 2026, die in september van start gaat.