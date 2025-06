e-Paspoort in trek: Ruim 4.200 aanvragen in zes weken na lancering

Sinds de officiële invoering van het Surinaamse e-paspoort in april 2025, is de belangstelling

groot. In de eerste zes weken zijn al 4.231 aanvragen geregistreerd, meldt Anastatia Kanapé-

Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Van deze aanvragen zijn inmiddels 2.252 e-paspoorten uitgereikt, terwijl er 855 klaar liggen voor

afhaling. Nog eens 1.124 aanvragen zijn in behandeling.

Drie soorten biometrische paspoorten

Het e-paspoort is op 2 mei beschikbaar gesteld aan het publiek, nadat president Chan Santokhi de

in 2022 aangenomen wet formeel in werking stelde. De eerste twee paspoorten gingen

symbolisch naar president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk.

Volgens Kanapé-Pokie zijn er drie soorten e-paspoorten beschikbaar: het nationaal paspoort, het

diplomatiek paspoort en het dienstpaspoort. Alle drie bevatten een elektronische chip met

biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en gezichtskenmerken, wat zorgt voor extra

veiligheid en snellere grenscontroles.

Ook tijdelijke en alternatieve documenten beschikbaar

Naast het e-paspoort zijn er nog twee reisdocumenten zonder biometrie: het noodpaspoort en de

laissez-passer. Het noodpaspoort is één jaar geldig en bedoeld voor mensen die dringend moeten

reizen maar hun e-paspoort nog niet hebben ontvangen. De laissez-passer is bestemd voor

vreemdelingen die terugkeren naar hun land van herkomst of voor Surinamers in het buitenland

van wie het reguliere paspoort is verlopen of verloren.

Suriname sluit aan bij internationale standaard

Kanapé-Pokie benadrukt dat de overstap naar het e-paspoort een bewuste keuze was. “Meer dan

75 procent van de landen wereldwijd maakt al gebruik van dit type document. Het is aanzienlijk

veiliger en vrijwel onmogelijk te vervalsen,” legt ze uit.

De invoering van het e-paspoort betekent een grote stap vooruit in de modernisering van

Suriname’s reisdocumenten. “Internationaal wordt het Surinaamse e-paspoort inmiddels erkend

als betrouwbaar en veilig,” besluit de CBB-directeur.