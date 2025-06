Bouw nieuw politiebureau op schema: Oplevering binnen veertien maanden verwacht

De bouw van het nieuwe hoofdbureau van het Korps Politie Suriname (KPS) verloopt

voorspoedig en ligt grotendeels op schema. Dat bevestigde minister Riad Nurmohamed van

Openbare Werken (OW). Ondanks enkele vertragingen als gevolg van aanhoudende regenval,

verwacht de minister dat het project binnen een jaar voltooid zal zijn.

Volgens Nurmohamed zijn de betonfundering en kolomstructuren inmiddels gestort. Ook de

materialen voor de verdere inrichting van het gebouw zijn al besteld. Zodra de ruwbouw is

afgerond, zal de afwerkingsfase starten, die naar verwachting nog circa twee maanden in beslag

zal nemen.

De volledige oplevering van het gebouw wordt binnen veertien maanden verwacht. Daarna

kunnen de verschillende afdelingen van het KPS hun intrek nemen in het nieuwe, moderne pand.

Voor de realisatie van het nieuwe politiebureau is een investering van 8 miljoen Amerikaanse

dollar uitgetrokken. Het ministerie van Openbare Werken zegt alles in het werk te stellen om het

project efficiënt, doelmatig en binnen de geplande termijn af te ronden.

“Het is belangrijk dat de politie kan beschikken over een goed uitgeruste en moderne

werkomgeving om haar taken effectief uit te voeren,” aldus minister Nurmohamed.