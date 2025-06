Maritieme Autoriteit Suriname investeert in personeel en infrastructuur voor groei olie- engasindustrie

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) bereidt zich actief voor op de verwachte groei van de

olie- en gasindustrie in het land. Directeur Michel Amafo vertelt aan Suriname Herald dat de

organisatie bewust investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, zowel door

internationale specialisaties als binnenlandse trainingen.

Naar aanleiding van de recent aangekondigde Final Investment Decision (FID) heeft MAS een

strategisch plan ontwikkeld om de impact van de olie- en gasontwikkelingen op de maritieme

sector in kaart te brengen. In samenwerking met andere maritieme organisaties werkt MAS aan

de voorbereiding van deze nieuwe fase.

Een belangrijke mijlpaal is de oprichting van de Suriname Maritime National Association

(SMNA), een koepelorganisatie die maritieme belanghebbenden samenbrengt om een

toekomstbestendig maritiem beleid voor de komende zeventig jaar te formuleren. “We zijn

inmiddels gestart met het concretiseren van dit beleid,” aldus Amafo.

Daarnaast komt er een Surinaamse campus van de Caribbean Maritime University (CMU) via

een samenwerking tussen de Stichting Logistiek Onderwijs en CMU Jamaica. Deze campus zal

geaccrediteerde opleidingen aanbieden, essentieel voor het invullen van local content binnen de

groeiende maritieme sector.

Ook wordt de verbeterde diepgang van de Surinamerivier als een strategisch voordeel gezien. De

vaargeul, eerder verdiept van 4 naar 5,5 meter, wordt binnenkort nog dieper gemaakt, waardoor

Suriname aantrekkelijker wordt voor logistieke diensten. Het initiatief is onder andere gesteund

door TotalEnergies, dat een officieel verzoek tot verdere verdieping heeft ingediend. Het

ministerie van Openbare Werken en MAS hebben hierop een openbare aanbesteding

uitgeschreven, waarvan de biedingsronde is afgesloten en momenteel wordt geëvalueerd.

De financiering van het baggerproject gebeurt via een vergoeding van US$ 6,35 per ton

geïmporteerde of geëxporteerde lading, wat bij een jaarvolume van 3 miljoen ton ongeveer US$

20 miljoen oplevert. Deze gelden worden volledig ingezet voor het onderhoud en verdere

verdieping van de vaargeul. De Hakrinbank fungeert als arrangeur van de financiering.

Amafo benadrukt dat baggeren een continu proces is. Het project bestaat uit twee fasen: de

capital dredging, het graven van een nieuwe vaargeul, en het onderhoudsbaggeren. Zonder

regelmatig onderhoud zou de geul weer dichtslibben. Het huidige onderhoudscontract, dat drie

jaar geleden leidde tot een diepte van 5,5 meter, loopt in juli af. Door de lange

aanbestedingsprocedure kan de verlenging enkele maanden op zich laten wachten.