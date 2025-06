Staking Medische Zending duurt voort door achterstallige terugwerkende loonsverhoging

Het personeel van de Medische Zending (MZ) voert inmiddels al vijf weken actie en houdt de

staking aan totdat de achterstallige terugwerkende loonsverhoging (TWK) volledig is uitbetaald.

Volgens Agnes Damburg, secretaris van de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO),

willen de werknemers hun 15% loonsverhoging over de periode juli tot en met december 2024

op hun rekening zien staan. “Het personeel is het wachten beu,” aldus Damburg tegenover

Suriname Herald.

Hoewel sommige bedragen al zijn uitbetaald, ontbreekt de volledige betaling nog. “Elke keer

krijgen we te horen dat het ‘in de pijplijn’ zit, maar die pijplijn lijkt steeds langer te worden,”

zegt Damburg. Ze roept de directie op om openheid van zaken te geven en erkent dat er ook een

personeelstekort speelt.

Maureen van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken bij MZ, bevestigt dat de staking

het werk ernstig belemmert. Vooral de distributie van medicijnen naar poliklinieken in het

binnenland loopt vertraging op. Door het tekort aan medicamenten moeten dorpelingen soms

zelfs voor eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol naar Paramaribo reizen. Volgens Van Dijk-

Wijngaarde is de levering van medicijnen direct getroffen door de staking.

Hoewel essentiële diensten zoals spoedhulp, ambulancedienst en opleidingen dispensatie krijgen,

vallen poliklinieken en apotheken hier niet onder. Het personeel werkt momenteel alleen tussen

07:00 en 12:00 uur, wat leidt tot stagnatie in de werkzaamheden.

De directie onderhoudt dagelijks contact met de overheid over de voortgang van de

uitbetalingen, maar concrete oplossingen zijn nog uitgebleven.