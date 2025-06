Jongeren uit Nieuwe Aurora zetten zich in voor gemeenschap met ‘give back’-project

Wimfried Jozuazoon, een van de jongeren uit het dorp Nieuwe Aurora, deelt zijn ervaringen over

de uitdagingen van het volgen van onderwijs in het binnenland. Geïnspireerd door deze

persoonlijke strijd zet hij zich samen met negentien dorpsgenoten in om iets terug te doen voor

hun gemeenschap via het ‘give back’-project.

Afgelopen week namen de jongeren het ‘I Love Nieuw Aurora’-monument officieel in gebruik.

Dit initiatief is het derde project van de groep, die werkt bij Rosebel Goldmines en actief nadenkt

over manieren om hun dorp te ondersteunen. Eerder schonken ze sportmateriaal aan de lokale

sportorganisatie Jong Aurora en een laptop en beamer aan de dorpskerk.

Jozuazoon vertelt dat hij tot de zesde klas in het dorp woonde, maar daarna moest verhuizen naar

Paranam om zijn technische opleiding te volgen, omdat er in het binnenland geen vervolgscholen

zijn. Hij betreurt het dat de bouw van de langverwachte muloschool in Nieuw Aurora nog niet

gestart is, terwijl die veel kinderen uit de regio zou helpen.

Dagelijks vroeg opstaan en het oversteken van gevaarlijke sula’s (hangbruggen) maken het

schoolgaan zwaar. Jozuazoon hoopt dat het conflict tussen de betrokken families over de

bouwlocatie snel wordt opgelost, zodat de bouwwerkzaamheden weer kunnen hervatten en de

kinderen in het dorp beter onderwijs kunnen krijgen.