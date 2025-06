Nieuwe Assemblee komt vervroegd bijeen op 29 juni te midden van juridische onduidelijkheid

De nieuwgekozen Nationale Assemblee (DNA) komt voor het eerst bijeen op zondag 29 juni, een dag eerder dan aanvankelijk gepland. De vergadering stond oorspronkelijk voor maandag 30 juni op de agenda, maar is vervroegd vanwege onduidelijkheid over het exacte einde van de zittingsperiode.

Assembleevoorzitter Marinus Bee licht toe dat de Grondwet geen uitsluitsel geeft over zondagsvergaderingen. “Er zijn verschillende meningen bij juristen over de juiste datum van de eerste zitting. Voor de zekerheid is gekozen voor 29 juni, zodat er geen juridische discussie ontstaat over de geldigheid van de vergadering,” aldus Bee

Oudste gekozen lid leidt eerste zitting

De openingsvergadering wordt geleid door NDPer Rabin Parmessar, het oudste gekozen lid van de nieuwe Assemblee. Hij moet daarvoor nog worden uitgenodigd en beëdigd door president Chan Santokhi, wat naar verwachting begin deze week zal gebeuren.

Volgens Bee hebben inmiddels vijftig gekozen kandidaten hun verkiezing aanvaard. President Santokhi moet formeel nog aangeven of hij zitting zal nemen in het parlement na afloop van zijn presidentschap. Hij heeft daarvoor nog een week de tijd, anders vervalt zijn termijn.

Beëdiging en verkiezing voorzitterschap

Tijdens de eerste vergadering op 29 juni worden eerst de geloofsbrieven van de gekozen leden onderzocht, gevolgd door de beëdiging en toelating tot de Assemblee. Daarna zal de verkiezing plaatsvinden van de voorzitter en vicevoorzitter van het parlement.

Alle administratieve voorbereidingen, inclusief uittreksels en logistieke organisatie, zijn volgens Bee in orde. De griffie is druk bezig om de overgang soepel te laten verlopen.

Vervolg: kandidaatstelling president en vice-president

Na de installatie van het parlement, kan de nieuwgekozen voorzitter – naar verwachting Ashwin Adhin (NDP) – op maandag 30 juni al een huishoudelijke vergadering uitschrijven. Indien dat niet gebeurt, is de eerstvolgende mogelijkheid pas 2 juli, aangezien 1 juli een nationale vrije dag is.

De klok tikt, want de overdracht van de regeermacht is voorzien op 16 juli. Voor die datum moeten de president en vicepresident zijn gekozen.

De kandidaatstelling voor deze functies moet uiterlijk drie dagen vóór de verkiezing schriftelijk worden ingediend door minimaal zeven Assembleeleden. Indien er in twee stemrondes geen tweederdemeerderheid wordt bereikt, verschuift de stemming naar de Verenigde Volksvergadering.

De VHP beraadt zich nog over het eventueel indienen van tegenkandidaten voor de twee hoogste functies van het land.