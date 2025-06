VS voert luchtaanval uit op Iraanse nucleaire installaties: Fordow-complex getroffen

De Verenigde Staten heeft drie nucleaire locaties in Iran aangevallen, waaronder het zwaar beveiligde ondergrondse Fordow-complex. De aanval werd zaterdag bevestigd door president Donald Trump via zijn sociale mediaplatform Truth Social. Hij noemde de actie “zeer succesvol” en prees het Amerikaanse leger: “Al onze vliegtuigen zijn veilig onderweg naar huis. Gefeliciteerd aan onze grote Amerikaanse strijders.”

De Amerikaanse aanval betekent een forse escalatie van het conflict tussen Iran en Israël, dat al meer dan een week wordt gekenmerkt door wederzijdse luchtaanvallen. Aan beide zijden zijn slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe militaire interventie van de VS in deze crisis.

Hoewel Trump in zijn verklaring opriep tot vrede, markeert de aanval op de nucleaire infrastructuur van Iran een verdieping van de vijandelijkheden. Vooral het Fordow-complex, diep onder een berg gelegen en zwaar verdedigd, wordt gezien als een strategisch belangrijk doelwit. Met de woorden “Fordow is gone” liet Trump doorschemeren dat het complex volledig zou zijn uitgeschakeld, al is onafhankelijke bevestiging daarvan op dit moment niet beschikbaar.

Amerikaanse B-2 bommenwerpers ingezet

Volgens bronnen van persbureau Reuters werden B-2 stealth-bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht ingezet vanaf Guam voor deze operatie. Het is nog onduidelijk of Israël direct betrokken was bij deze specifieke aanval.

Iran houdt vol dat zijn nucleair programma uitsluitend vreedzaam van aard is. Israël daarentegen beschuldigt Teheran ervan in het geheim te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. De VS heeft zich in die discussie doorgaans aan de kant van Israël geschaard.

Internationale zorgen nemen toe

De internationale gemeenschap reageert bezorgd en gespannen op de recente ontwikkelingen. Diplomatieke pogingen om het conflict te de-escaleren zijn tot dusver zonder resultaat gebleven. Er groeit angst dat de situatie kan uitmonden in een grootschalige regionale oorlog, met potentieel ontwrichtende gevolgen voor het Midden-Oosten en daarbuiten.