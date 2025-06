Trump waarschuwt Iran na luchtaanvallen: “Vrede, of nog hardere vergelding”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten opnieuw en harder zal toeslaan als het land geen stappen zet richting vrede. In een korte televisietoespraak zei Trump: “Ze moeten nu onmiddellijk vrede sluiten, of ze zullen opnieuw worden geraakt – en nog veel harder dan vandaag.”

De waarschuwing kwam kort na een reeks Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire installaties, waarvan volgens Trump drie “volledig en totaal zijn vernietigd.” Hij sprak van een “spectaculair militair succes” en voegde eraan toe: “Er is geen land ter wereld dat had kunnen doen wat wij vanavond hebben laten zien.”

Iran houdt vast aan nucleair programma

Ondanks de schade heeft het Iraanse Atoomagentschap aangekondigd dat het zijn nucleaire programma zal voortzetten. Volgens de autoriteiten zijn de kernactiviteiten niet stilgelegd en blijft het beleid ongewijzigd.

Internationale bezorgdheid

De internationale gemeenschap reageerde met grote bezorgdheid. VN-secretaris-generaal António Guterres sprak van een “gevaarlijke escalatie” en waarschuwde dat het conflict kan ontsporen. “Deze aanval vormt een directe bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid,” aldus Guterres in een verklaring via persbureau Reuters. “Er is geen militaire oplossing. De enige hoop is vrede.”

Israël prijst Amerikaanse actie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak zijn volledige steun uit voor Trump. “Ik dank u, en de bevolking van Israël dankt u,” zei hij in een publieke verklaring. Netanyahu noemde de aanval een “moedige beslissing” en stelde dat deze “de geschiedenis zal veranderen”. Volgens hem hebben de VS krachtig opgetreden tegen wat hij noemde “het gevaarlijkste regime ter wereld”.

Nieuwe dreiging

Trump sloot zijn toespraak af met een hernieuwde waarschuwing: “Als er geen vrede komt, dan gaan we andere doelen aanvallen – met precisie, en met hoge snelheid.” Hij stelde dat elke nieuwe actie van Iran met nog hardere Amerikaanse vergeldingen zal worden beantwoord.