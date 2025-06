Man onder vuur genomen in voertuig aan Kleine Saramaccastraat: politie start onderzoek

In de nachtelijke uren is een man in zijn voertuig onder vuur genomen aan de Kleine Saramaccastraat te Nieuw Combe. De schutter vuurde meerdere kogels af op de auto, waarbij de achterruit volledig werd vernield. De inzittende bleef ongedeerd.

Volgens de verklaring van het slachtoffer werd hij plotseling beschoten door een onbekende man, die zonder waarschuwing het vuur opende. De dader, gekleed in een witte trui en een donkergrijze jeans, sloeg na het incident direct op de vlucht.

Ter plaatse trof de politie een Toyota Vitz aan met meerdere kogelinslagen in de ramen. Het gebied werd direct afgezet voor verder onderzoek. Forensisch specialisten hebben sporen veiliggesteld die mogelijk kunnen bijdragen aan de identificatie van de dader.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident en roept getuigen op zich te melden. De identiteit en het motief van de schutter zijn vooralsnog onbekend.