Schoten gelost tijdens feest aan Cocobiacoweg: geen gewonden, politie onderzoekt zaak

Tijdens een feest aan de Cocobiacoweg zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere schoten gelost na een woordenwisseling tussen twee groepen aanwezigen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de betrokkenen al verdwenen.

Ooggetuigen verklaarden aan de politie dat een ruzie uitmondde in vuurwapengeweld. Ondanks het aantal afgevuurde schoten, raakte niemand gewond.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht van het incident en is bezig met het verhoren van getuigen en het analyseren van eventuele camerabeelden uit de omgeving. Ook wordt nagegaan of er eerder meldingen zijn geweest over spanningen tussen de betrokken groepen.

De autoriteiten roepen personen die over meer informatie beschikken op om zich te melden bij de politie.