Niet overreguleren, maar samenwerken”: Staatsolie-directeur pleit voor realistisch local content-beleid

Terwijl Suriname zich voorbereidt op de opstart van het veelbelovende GranMorgu-olieproject, waarschuwt Vandana Gangaram Panday, directeur van het Staatsolie Hydrocarbon Institute, voor de risico’s van overregulering van lokale inbreng (‘local content’) in de energiesector.

Tijdens de vierde dag van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) benadrukte Panday dat de sector al natuurlijke prikkels kent om lokale participatie te stimuleren. “We hebben geen extra wetten nodig. We moeten gewoon het werk doen en knelpunten aanpakken,” zei ze resoluut.

Suriname beschikt al over een petroleumwet die voorrang geeft aan lokaal geproduceerde goederen, diensten en gekwalificeerd personeel. Volgens Panday vormt dit een solide basis voor verdere ontwikkeling. “Daarmee hebben we al een uitstekend uitgangspunt.”

Ze wees op bestaande samenwerkingen met internationale oliebedrijven en onderaannemers, waarin actief wordt geïnvesteerd in lokale capaciteitsopbouw. “Miljoenen zijn geïnvesteerd in programma’s zoals het Supplier Development Program,” aldus Panday.

Tegelijkertijd waarschuwde ze voor de gevaren van te rigide beleidsvorming. “Twee dingen moeten we vermijden: overreguleren en het stellen van onrealistische doelen.” Ze verwees naar internationale voorbeelden waar complexe regelgeving juist leidde tot vertraging en misbruik.

In plaats van starre kwantificering pleit Panday voor een flexibele en lerende aanpak. “Laten we gewoon samen aan het werk gaan. Na de eerste olieproductie kunnen we evalueren en bijsturen.”

Panday onderstreepte ook het belang van strategische ondersteuning vanuit de overheid, vooral op het gebied van infrastructuur en onderwijs. “We moeten nu investeren in opleidingen en training. De mensen zijn er, ze zijn trainbaar en gemotiveerd – we moeten ze alleen vinden en kansen geven.”

Hoewel Suriname nog geen ‘first oil’ heeft bereikt, is Panday van mening dat het land niet moet wachten op een perfect beleidskader. “De sector is al in beweging. Wij blijven samenwerken met onze partners om lokaal geproduceerde goederen en diensten te leveren. Dat proces is al begonnen.”