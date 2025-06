Volksgezondheid: Geen verhoogd risico op meningitis door slakken in Suriname

Het ministerie van Volksgezondheid stelt nadrukkelijk dat er geen verhoogd gezondheidsrisico

bestaat door de aanwezigheid van slakken in Suriname. De verklaring volgt op berichten die

recent op sociale media circuleerden, waarin werd gewaarschuwd voor een mogelijke besmetting

met de rattenlongworm Angiostrongylus cantonensis, een parasiet die in zeldzame gevallen

eosinofiele meningitis kan veroorzaken bij mensen.

Volgens het ministerie is er geen enkele bevestiging van deze parasiet in Suriname – noch bij

mensen, noch bij dieren. “De medische risico’s zijn op dit moment verwaarloosbaar, en er is

geen reden tot ongerustheid,” aldus de officiële mededeling.

Hoe werkt de parasiet?

De levenscyclus van Angiostrongylus cantonensis begint bij ratten, waarin volwassen wormen

leven. De larven verlaten het lichaam via rattenuitwerpselen en worden vervolgens opgenomen

door slakken of naaktslakken, waarin zij zich ontwikkelen tot een infectieus stadium.

Mensen kunnen alleen besmet raken door het eten van rauwe of onvoldoende verhitte besmette

slakken, of andere tussengastheren zoals bepaalde kikkers of garnalen. Normaal contact met

slakken in tuinen of openbare ruimtes vormt géén gezondheidsrisico, mits basale

hygiënemaatregelen – zoals handen wassen – in acht worden genomen.

Geen structurele aanwezigheid in Suriname

Het ministerie benadrukt dat in Suriname noch besmette ratten noch specifieke slakkensoorten

zijn aangetroffen die de parasiet structureel zouden kunnen overdragen. Er zijn ook geen

klinische meldingen van menselijke besmettingen met Angiostrongylus cantonensis. Bovendien

is het consumeren van rauwe slakken geen gebruikelijke praktijk in Suriname, wat het risico op

besmetting nog verder verkleint.

Hoewel de overlast van slakken in woonwijken en landbouwgebieden wel degelijk een probleem

vormt, is dit volgens Volksgezondheid geen medische kwestie maar een beheersvraagstuk dat

onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Oproep tot kalmte en verantwoord informeren

Het ministerie doet een dringende oproep aan de samenleving om niet mee te gaan in

paniekzaaiende berichten op sociale media. “Informatie over gezondheidsrisico’s moet altijd

gestoeld zijn op wetenschappelijk bewijs en mag uitsluitend afkomstig zijn van bevoegde

instanties,” stelt Volksgezondheid.

Het verspreiden van ongegronde waarschuwingen kan leiden tot onnodige angst en verwarring.

Burgers die vragen hebben over hun gezondheid worden geadviseerd contact op te nemen met

het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), dat betrouwbare en actuele informatie kan

verstrekken.