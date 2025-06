ABOP-kandidaat Subhash Goerdat ziet af van parlementszetel: “Zorg blijft mijnprioriteit”

De gekozen DNA-kandidaat Subhash Goerdat, die op nummer 6 stond op de kandidatenlijst van

de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft besloten zijn zetel in De

Nationale Assemblee (DNA) niet te aanvaarden. In een videoboodschap die op sociale media

circuleert, reageert ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk op geruchten dat Goerdat zou zijn

teruggefloten. Hij ontkent die beweringen nadrukkelijk.

Volgens Brunswijk heeft Goerdat gebruikgemaakt van zijn democratisch recht om af te zien van

bewilliging, en dient zijn besluit gerespecteerd te worden.

Reden voor terugtrekking: juridische en professionele overwegingen

Goerdat, die als medisch specialist verbonden is aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

(AZP) en ook medische diensten verleent aan het Sint Vincentius Ziekenhuis, stelt dat zijn

parlementair lidmaatschap juridisch onverenigbaar is met zijn huidige functies.

De recent aangenomen Wet Geldelijke Voorzieningen Leden en Gewezen Leden van De

Nationale Assemblee 2025 (S.B. 2024 no. 161) verbiedt actieve functies bij gesubsidieerde

instellingen voor DNA-leden. Zijn contract bij het AZP bevat bovendien een boeteclausule bij

voortijdige beëindiging, wat een directe overstap naar het parlement extra gecompliceerd maakt.

Goerdat verklaart dat zijn primaire motivatie om mee te doen aan de verkiezingen was om

leiding te geven aan het ministerie van Volksgezondheid. Nu deze portefeuille echter is

toegewezen aan een kandidaat van de NDP, ziet hij geen meerwaarde meer in een parlementaire

functie, en kiest hij ervoor zijn medische werkzaamheden voort te zetten.

“Mijn missie om de zorg op de politieke agenda te zetten blijft intact,” aldus Goerdat. “Maar in

het belang van mijn patiënten en de continuïteit van zorg, blijf ik actief in de medische sector.”

Wie volgt Goerdat op?

De afzegging van Goerdat brengt de nummer 7 op de lijst in beeld: minister David Abiamofo

(1004 stemmen). Zijn toetreding lijkt echter onwaarschijnlijk, aangezien hij mogelijk zijn

huidige functie als minister van Natuurlijke Hulpbronnen voortzet.

Ook andere opvolgers lijken zich terug te trekken:

Stanley Betterson (plek 8, 126 stemmen), voormalig directeur van de SBB, geeft

voorrang aan zijn advocatenpraktijk.





Genevievre Jordan (plek 9, 242 stemmen), onderminister van Onderwijs, Wetenschap en

Cultuur, lijkt vanwege haar bestuursfunctie evenmin interesse te tonen in een terugkeer

naar het parlement.

De meest waarschijnlijke opvolger is Marvin ‘Max’ Moesan (plek 10, 262 stemmen). Zijn

bewilliging hangt echter af van de vraag of hij wordt voorgedragen als de nieuwe

districtscommissaris van Para, een proces dat momenteel nog gaande is.

Eerste vergadering nadert

De eerstvolgende openbare vergadering van De Nationale Assemblee vindt plaats op maandag

30 juni 2025. Dat is de dag waarop de nieuwgekozen leden formeel worden toegelaten. De

huidige zittingsperiode van het parlement eindigt op 29 juni 2025.