CBvS: “Koerspaniek is emotioneel, niet economisch – samen kunnen we stabiliteitherstellen”

De Surinaamse dollar (SRD) staat onder zware druk. Sinds begin juni is de wisselkoers ten

opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro sterk gestegen. Deze ontwikkeling heeft geleid

tot forse prijsstijgingen van goederen en diensten, waardoor de koopkracht van burgers verder is

afgenomen. De onrust op de valutamarkt vormt daarmee niet alleen een economisch, maar ook

een maatschappelijk risico.

De situatie wordt verergerd door de aanloop naar de verkiezingen in 2025.

Verkiezingsverwachtingen, politieke onzekerheid en speculaties beïnvloeden het gedrag van

consumenten en bedrijven, die massaal hun SRD’s omzetten in buitenlandse valuta. Deze vlucht

naar zekerheid zet extra druk op de koers en versterkt de instabiliteit.

In reactie op deze ontwikkelingen heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aangekondigd

dat zij zal ingrijpen om de koers te stabiliseren. Dat zegt Harry Dorinnie, directeur Monetaire

Zaken van de CBvS, in gesprek met ATV. “We gaan wat doen,” stelt Dorinnie duidelijk, “maar

het moet op basis van zorgvuldige overwegingen en in samenhang met het gedrag van de

samenleving.”

“Koersstijging is niet gestoeld op economische realiteit”

Dorinnie benadrukt dat de recente koersbewegingen niet het gevolg zijn van economische

fundamentals, maar voornamelijk worden gedreven door emoties en irrationeel gedrag. “Er is in

principe geen reden voor deze sprongen naar boven,” stelt hij. “Wat we zien is dat angst en

onzekerheid het gedrag van mensen beïnvloeden, en dát veroorzaakt de marktverstoringen.”

Hij wijst erop dat de SRD op dit moment voor 90% gedekt is door internationale valutareserves,

een niveau dat historisch gezien voldoende stabiliteit heeft geboden. “Er is dus geen

economische aanleiding voor paniek. De dekking van onze munt is sterk en stabiel.”

Politieke nervositeit en geruchten voeden onrust

Volgens Dorinnie wordt de paniek mede aangewakkerd door geruchten en verkeerde informatie

die circuleren via sociale media en informele kanalen. “Mensen zoeken zekerheid, zeker in een

verkiezingsjaar. Maar die zekerheid vind je niet in geruchten of het plots massaal kopen van

dollars,” waarschuwt hij.

Hij roept de samenleving dan ook op tot verantwoordelijkheid en terughoudendheid, en vraagt

burgers om niet klakkeloos hun SRD’s om te zetten. “Wat we nu nodig hebben, is rust. Rust in

denken en rust in handelen.”

CBvS werkt aan een doordacht maatregelenpakket

De Centrale Bank volgt de situatie op de voet en bereidt een pakket van beleidsmaatregelen voor

dat gericht is op koersstabilisatie en herstel van vertrouwen. Dorinnie benadrukt dat dit beleid

niet impulsief maar juist strategisch en structureel wordt ingezet. Er wordt onder meer gekeken

naar:

Gerichte valuta-interventies op de valutamarkt;

Versterking van communicatie naar burgers en ondernemers;

Snellere institutionele hervormingen;

Nauwere samenwerking met commerciële banken.

De centrale boodschap van Dorinnie is duidelijk: paniek is onnodig én contraproductief. Hij

vraagt alle actoren – van burgers tot bedrijven – om geen olie op het vuur te gooien door

speculatief gedrag of het verspreiden van ongefundeerde uitspraken.

Vertrouwen en samenwerking als sleutel

“Koersstabiliteit is geen taak van de CBvS alleen,” besluit Dorinnie. “Het is een collectieve

verantwoordelijkheid. Alleen met kalmte, discipline en samenwerking kunnen we deze situatie

onder controle krijgen. En dat is absoluut mogelijk – als we elkaar niet verliezen in angst, maar

vasthouden aan feiten.”