Internationale Yoga Dag: Terug naar balans in een wereld vol onrust

Op 21 juni viert de wereld de Internationale Yoga Dag – een dag gewijd aan het herstellen van de

balans tussen lichaam, geest en omgeving. Wat in 2014 begon als een voorstel van de Indiase

premier Narendra Modi aan de Verenigde Naties, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd

erkende dag waarop miljoenen mensen samenkomen om de transformerende kracht van yoga te

omarmen.

Premier Modi benadrukte destijds dat yoga veel meer is dan fysieke oefeningen. Het is een

levensfilosofie die innerlijke harmonie bevordert en ons helpt om dieper contact te maken met

onszelf, anderen en de wereld om ons heen. In zijn woorden: “Yoga is an invaluable gift of

India’s ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action.”

Van ‘bhogi’ naar ‘yogi’: Een noodzakelijke transitie

In een wereld die steeds meer wordt beheerst door consumptie, snelheid en individualisme — de

zogenoemde ‘bhogi’-leefstijl — klinkt de roep om verstilling en verbinding steeds luider. Deze

materialistische manier van leven heeft geleid tot een toename van gezondheidsproblemen,

stress, sociale vervreemding én ecologische crises.

Volgens Brahma Kumaris Suriname, een spirituele organisatie die zich inzet voor innerlijke

vrede en universele waarden, is het tijd om over te schakelen op een ‘yogi’-leefstijl. Deze

levenswijze, geworteld in eeuwenoude Indiase wijsheden, stelt de verbinding centraal: die tussen

ziel en geest, mens en natuur, en individu en de Allerhoogste.

“Wanneer onze innerlijke wereld in harmonie is,” aldus Brahma Kumaris, “reflecteert dat zich

ook in de buitenwereld. Dan maken we keuzes die duurzaam, vredig en liefdevol zijn.”

Yoga als antwoord op moderne uitdagingen

De waarde van yoga reikt verder dan persoonlijke gezondheid. Yoga helpt bij het ontwikkelen

van emotionele veerkracht, mentale helderheid en een groter empathisch vermogen —

eigenschappen die broodnodig zijn in deze tijd van conflicten, ongelijkheid en

klimaatverandering.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat yoga positieve effecten heeft op het

zenuwstelsel, het immuunsysteem en de hersenfunctie. Het wordt inmiddels wereldwijd ingezet

in onder andere de gezondheidszorg, het onderwijs, gevangenissen en zelfs op werkplekken.

Een cultuur van vrede en verbondenheid

Internationale Yoga Dag is dus niet zomaar een dag voor sportieve bezigheid, maar een

uitnodiging tot herbezinning. Het is een kans om stil te staan bij de vraag hoe we leven — en hoe

we kunnen léven met meer bewustzijn, compassie en rust.

Door yoga te integreren in ons dagelijks leven creëren we ruimte voor een cultuur van vrede,

respect en samenwerking. Of het nu gaat om jongeren in scholen, patiënten in ziekenhuizen of

beleidsmakers in regeringen: yoga kan een brug vormen tussen innerlijke rust en

maatschappelijke verandering.

De Brahma Kumaris Suriname roept daarom iedereen op om van deze dag een nieuw begin te

maken. Niet alleen door een yogasessie bij te wonen, maar door de yogi-levenshouding ook in

het dagelijks leven toe te passen. Een houding die draait om zelfreflectie, eenvoud,

dienstbaarheid en liefdevolle actie.

Laten we samen streven naar een wereld waarin balans de norm is, niet de uitzondering. Yoga is

geen vlucht uit de wereld, maar een pad naar een betere versie ervan – en van onszelf.