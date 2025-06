TotalEnergies investeert US$ 10 miljard in Surinaams olieproject: “Samenwerking met Suriname is voorbeeldig”

Het grootschalige GranMorgu-project in Suriname ligt op koers om medio 2028 de eerste vaten

aardolie uit Blok 58 te produceren. Dat bevestigde Patrick Pouyanné, CEO van TotalEnergies

SE, maandag in een videoboodschap tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS),

gehouden in Roeli’s Event Venue te Wanica.

TotalEnergies trekt meer dan US$ 10 miljard uit voor de ontwikkeling van het offshoregebied

Blok 58, waar naar schatting 750 miljoen vaten winbare olie zich bevinden. Pouyanné sprak zijn

waardering uit voor de Surinaamse regering en Staatsolie, die volgens hem met “uitzonderlijk

leiderschap en toewijding” de basis hebben gelegd voor het succes van het project.

Duurzaamheid en technologische innovatie centraal

GranMorgu past volgens de CEO perfect binnen de strategie van TotalEnergies om haar

ecologische voetafdruk te verkleinen. De productie zal plaatsvinden via een volledig elektrisch

aangedreven FPSO (Floating Production Storage and Offloading unit), waarbij geen gas wordt

afgefakkeld. Deze duurzame aanpak wordt verder ondersteund door geavanceerde systemen voor

afvalverwerking, waterbeheer en warmteregulatie. Het schip zal dagelijks tot 220.000 vaten olie

kunnen verwerken.

Project op schema

De voorbereidingen verlopen volgens planning, aldus Pouyanné. “De belangrijkste contracten

zijn ondertekend, de romp van de FPSO is aangekomen in China voor verdere integratie, en de

productie van onderzeese infrastructuur is gestart. Alles wijst erop dat we in 2028 de eerste

offshore-olie uit Suriname kunnen leveren.”

Waardering voor samenwerking

Pouyanné sloot zijn toespraak af met een persoonlijke boodschap van dank en respect voor het

Surinaamse volk. “De samenwerking met Suriname is inspirerend. De openheid, betrokkenheid

en bereidheid tot partnerschap zijn van onschatbare waarde voor het succes van dit project. Ik

heb er alle vertrouwen in dat we samen grote mijlpalen zullen bereiken.”