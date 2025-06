Overheid neemt deel licentiekosten EPD’s over om digitalisering huisartsenpraktijken te versnellen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om tijdelijk een groot deel van de

maandelijkse licentiekosten van elektronische patiëntendossiers (EPD’s) voor particuliere

huisartsenpraktijken te vergoeden. Per praktijk wordt US$ 71,30 van de totale kosten van US$

100 door de overheid bekostigd. Deze maatregel is bedoeld om de digitalisering van de

eerstelijnszorg in Suriname te stimuleren en toegankelijker te maken.

De regeling werd woensdag officieel vastgesteld in aanwezigheid van vertegenwoordigers van

het ministerie en gecertificeerde softwareleveranciers. De overheid financiert de ondersteuning

voorlopig volledig zelf. Op termijn wordt gestreefd naar een structurele oplossing via het

abonnementensysteem tussen het Staatsziekenfonds (SZF) en de Vereniging van Medici in

Suriname (VMS).

Uit voorlopige gegevens blijkt dat 160 particuliere huisartsen zich inmiddels hebben aangemeld

voor deelname aan het digitaliseringstraject. Van dit aantal hebben 63 praktijken reeds gekozen

voor een erkende softwareleverancier.

Verlichting én modernisering

Volgens Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, is deze tegemoetkoming een

stap richting modernisering van de Surinaamse zorg: “We verlichten hiermee de financiële druk

op huisartsen, maar bouwen ook aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur. Digitalisering

betekent snellere, betere en meer patiëntgerichte zorg.”

EPD-systemen maken het voor artsen mogelijk om efficiënter te werken, medische informatie

veilig centraal op te slaan en sneller in te spelen op de behoeften van patiënten. Het voorkomt

bovendien dubbel werk en verhoogt de kwaliteit van dienstverlening.

De tijdelijke subsidie is het resultaat van overleg tussen het ministerie, het SZF en de VMS.

Binnenkort starten nieuwe gesprekken om te komen tot een duurzame financiële regeling binnen

het zorgabonnement van het SZF.