Jagesar: “Geen belastingvoordelen voor Petronas in oliecontract” – Parlement eistopenheid

Staatsolie-directeur Annand Jagesar ontkent met klem dat er belastingvoordelen zijn toegekend

aan Petronas Suriname of Paradise Oil Company in het recent getekende productie-

delingscontract (PSC) voor Blok 66. “Het contract dat wij hebben getekend is standaard, zonder

enige belastingvoordelen,” benadrukt hij in een reactie aan Starnieuws.

Gascontract wél met belastingpauze

Hoewel het oliecontract volgens Jagesar geen extra voordelen bevat, geldt dat wel voor het

afzonderlijke gascontract. Daarin is een zogenoemde ‘tax holiday’ van tien jaar afgesproken. “We

hebben dat ook publiekelijk aangegeven,” stelt hij. De belastingpauze geldt voor gas dat binnen

hetzelfde contractgebied geproduceerd wordt. In het contract staat onder meer hoe wordt

omgegaan met geassocieerd gas – het aardgas dat als bijproduct vrijkomt bij olie-exploitatie.

Het contract bepaalt dat overtollig geassocieerd gas, wanneer economisch niet rendabel voor de

contractant, mag worden overgenomen en benut door Staatsolie, mits dit de activiteiten van de

contractant niet belemmert. Ook is affakkelen van dit gas slechts toegestaan in specifieke

gevallen.

Parmessar: openheid naar parlement essentieel

NDP-parlementariër Rabin Parmessar is echter niet gerustgesteld door de uitleg van Jagesar. Hij

blijft aandringen op transparantie richting De Nationale Assemblee (DNA). “Dit gebeurt keer op

keer bij deze regering. Als er echt niets aan de hand is, waarom worden de contracten dan niet

gewoon overhandigd aan het parlement?”

Parmessar wijst erop dat de regering zich dient te verantwoorden over de beleidsruimte die zij

volgens de Investeringswet mag gebruiken bij het sluiten van contracten. “Pas als wij als

volksvertegenwoordiging inzage krijgen in het volledige contract, kunnen wij beoordelen in

welke mate en op welke gronden van die ruimte gebruik is gemaakt.”

Petronas krijgt controle over Blok 66

Met het ondertekende contract krijgt Petronas, via dochteronderneming Petronas Suriname E&P

B.V., het recht op exploratie, ontwikkeling en productie in Blok 66. Het Maleisische

energiebedrijf krijgt hierin een belang van 80% en treedt op als operator. Staatsolie behoudt via

haar dochterbedrijf Paradise Oil Company een belang van 20%.

Hoewel de top van Staatsolie benadrukt dat het gaat om standaardcontracten zonder geheime

voordelen, blijft de roep vanuit het parlement om volledige transparantie groeien.