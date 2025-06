Mexico te sterk voor Natio: 2–0 verlies en uitschakeling dreigt

Mexico heeft zich gisteravond verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Concacaf Gold

Cup 2025 door Natio met 2–0 te verslaan. Ondanks een veelbelovende eerste helft van Suriname,

trok de Mexicaanse ploeg uiteindelijk aan het langste eind.Natio begon sterk aan de wedstrijd en

wist in de eerste helft goed partij te bieden. Beide ploegen kregen kansen, maar dankzij goed

keeperswerk van doelman Etienne Vaessen bleef het tot aan de rust 0–0.

Kort na de pauze sloeg Mexico toe. In de 57e minuut opende César Montes de score met een

kopbal, waarbij de Surinaamse verdediging niet ingreep: 1–0. Vijf minuten later was het opnieuw

raak voor Montes. Zijn eerste kopbal werd nog geblokt, maar hij tikte de rebound overtuigend

binnen: 2–0.

Even later leek Mexico de voorsprong uit te breiden, maar een derde doelpunt werd afgekeurd

wegens buitenspel.In de 82e minuut kreeg Natio-aanvaller Gyrano Kerk een elleboogstoot tegen

het hoofd. De scheidsrechter liet de situatie onbestraft, en ook de VAR greep niet in, tot frustratie

van spelers en supporters.Natio verloor eerder met 3–4 van Costa Rica en speelt aanstaande

zondag tegen de Dominicaanse Republiek. De kansen op plaatsing voor de volgende ronde zijn

nu bijzonder klein, maar het team zal alles op alles zetten om het toernooi positief af te sluiten.