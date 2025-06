Suriname schittert met cultuur en natuur tijdens Caribbean Experience 2025 in Beijing

Suriname heeft op maandag 16 juni 2025 een opvallende indruk gemaakt tijdens Caribbean Experience

2025, een jaarlijks cultureel evenement in de Chinese hoofdstad Beijing. De manifestatie werd

georganiseerd door de Caucus van Caribische Ambassades, in samenwerking met het Commercieel

Bureau van Haïti, en had als doel de culturele én economische relaties tussen China en de Caribische

regio te versterken.

Suriname stond dit jaar centraal met het thema ‘Het Amazone Regenwoud’, waarbij de nadruk lag op het

land als ecotoeristische bestemming met een rijke biodiversiteit en unieke culturele diversiteit. De

Surinaamse stand was een van de publiekstrekkers, dankzij de smakelijke presentatie van lokale

lekkernijen zoals Surinaamse bami, bojo, kokoskoekjes en kaaskoekjes.

Een tropisch ingerichte fotozone gaf bezoekers de gelegenheid zich onder te dompelen in de sfeer van het regenwoud, terwijl een spetterend cultureel optreden het hoogtepunt van de avond vormde. Rinaldo Jajo gaf een energieke uitvoering van de traditionele awasa-dans, waarbij hij het publiek uitnodigde om mee te dansen — een moment dat veel enthousiasme opriep.

Surinaamse studenten als ambassadeurs

De presentatie werd mede mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde Surinaamse studenten in

China. I’Raisa Muntslag, Precella Hovel, Refano Wongsoredjo en Rinaldo Jajo speelden een sleutelrol in

de voorbereiding, presentatie en uitvoering van het programma. Ambassadeur Pick Fung Ho-Chong sprak haar trots uit over hun bijdrage: “Hun inzet en liefde voor Suriname waren zichtbaar in elk detail. Ze hebben ons land op prachtige wijze vertegenwoordigd.”

De editie van dit jaar trok meer dan duizend bezoekers, waaronder diplomaten, internationale gasten en

Chinese genodigden. Naast Suriname namen ook Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados,

Dominica, Grenada, Haïti, Jamaica, Guyana en Trinidad and Tobago deel aan het evenement.

De officiële opening werd verricht door Anyin Choo, ambassadeur van Guyana en voorzitter van de

Caribische Caucus in Beijing. Zij sprak haar waardering uit voor de steun van het Chinese ministerie van

Buitenlandse Zaken en benadrukte het belang van culturele uitwisseling en samenwerking. Ook Zhang

Run, directeur-generaal voor Latijns-Amerikaanse en Caribische Zaken, prees de groeiende dialoog

tussen China en het Caribisch gebied.