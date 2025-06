Fête de la Musique 2025: Suriname viert muzikale eenheid met ‘Un Monde’

Op zaterdag 21 juni verandert de omgeving van de Dr. J.F. Nassylaan in Paramaribo in een

bruisend muziekfestival tijdens de Fête de la Musique 2025. Met het thema “Un Monde” (Eén

Wereld) staat de kracht van muziek als verbindend element centraal. Meer dan 40 artiesten uit

Suriname en Frans-Guyana brengen liveoptredens op diverse locaties, ondersteund door lokale

horecazaken die hun deuren openstellen voor bezoekers.

Vanaf 19:00 uur wordt de aftrap gegeven bij de Franse Ambassade, waarna het feest zich

verspreidt over bekende locaties zoals Bar Bizar, Andjiro’s, Spice Quest, Alliance Française

Suriname en Theater Thalia. De avond culmineert in een spectaculaire slotshow van 23:00 tot

00:30 uur in Theater Thalia.

Om de veiligheid van bezoekers te garanderen, worden de wegen rondom de Nassylaan op de

avond van het festival vanaf 18:00 uur afgesloten voor verkeer. De heropening van de straten

staat gepland na middernacht.

Het festival is meer dan een muzikaal spektakel; het brengt cultuur, gemeenschap en

ondernemerschap samen. Lokale zaken combineren muziek met culinaire verwennerij en zorgen

zo voor een warme, feestelijke sfeer. “We hopen dat steeds meer organisaties muziek omarmen

als onderdeel van hun identiteit,” zegt Ruben Del Prado, één van de initiatiefnemers.

De Fête de la Musique werd in 1982 in Frankrijk gelanceerd als initiatief van de toenmalige

minister van Cultuur, met het idee om muziek overal – op straat, in cafés en thuis – tot leven te

brengen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een internationaal fenomeen dat jaarlijks in meer dan

100 landen wordt gevierd.

De Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de Bouillane de Lacoste, benadrukt de verbindende

kracht van muziek: “Cultuur en muziek brengen mensen samen. Ze zijn een essentieel onderdeel

van onze identiteit en verdienen het om gekoesterd en gedeeld te worden.”

Het festival wordt mogelijk gemaakt door de inzet van diverse organisaties, waaronder Stichting

Bondru Entertainment, Alliance Française Suriname, HB Media en de CCS Effendi Ketwaru

Muziekschool. Samen zorgen zij voor een avond vol ritme, verbinding en culturele rijkdom.