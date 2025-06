85 Jaar Humaniteit in Actie: Surinaams Rode Kruis viert mijlpaal met blik op de toekomst

Onder het motto “Humaniteit in actie sinds 1940” viert het Surinaamse Rode Kruis (SRK) op 20

juni met trots zijn 85-jarig bestaan. Wat begon als een koloniaal filiaal tijdens de Tweede

Wereldoorlog is vandaag uitgegroeid tot een krachtige, onafhankelijke nationale hulporganisatie

die stevig geworteld is in de Surinaamse samenleving.

Van oorlogshulp tot brede maatschappelijke steun

Opgericht op 20 juni 1940 als afdeling van het Nederlandse Rode Kruis, lag de vroege focus van

het SRK op het verlenen van eerste hulp en ondersteuning bij rampen. Sinds de verzelfstandiging

in 1980 is het SRK een volwaardige lidorganisatie binnen de internationale Rode Kruis- en Rode

Halve Maanbeweging. Gedurende acht decennia speelde de organisatie een cruciale rol in

noodhulp, rampenbestrijding, bloedvoorziening via de Nationale Bloedbank en

gezondheidsbevordering.

Een organisatie in beweging

In recente jaren heeft het SRK haar werkterrein verder verbreed. Naast klassieke noodhulp richt

de organisatie zich nu ook op:

Weerbaarheidstraining (Resilience Building) van gemeenschappen tegen rampen en

crisissituaties;

Educatie- en jeugdprogramma’s, waarin jongeren actief worden betrokken bij

humanitaire projecten op school;

Structurele humanitaire hulp, ook buiten crisismomenten, zoals ondersteuning aan

migranten en psychosociale hulpverlening tijdens de coronapandemie.

Voorzitter Melvin Tjon Sie Fat benadrukt: “Het Rode Kruis is méér dan een hulporganisatie –

het is een gemeenschap van compassie, verbondenheid en actie. Onze vrijwilligers en partners

zijn het kloppend hart van ons werk.”

Twee bijzondere momenten in het jubileumjaar

19 juni – Vrijwilligersdag: een eerbetoon aan de inzet van honderden vrijwilligers door

de jaren heen;

27 juni – Appreciation Day: een feestelijk dankmoment voor donoren, partners en

stakeholders, met bijzondere erkenning voor de Nationale Bloedbank vanwege haar

jarenlange bijdrage aan de volksgezondheid.

Vooruitblik: samen bouwen aan veerkracht

Met het oog op de toekomst zet het SRK in op vier strategische pijlers:

Versterken van lokale gemeenschappen tegen klimaatverandering en gezondheidscrises;

Inzetten van digitale middelen voor betere risicocommunicatie en hulpverlening;

Vergroten van jeugdparticipatie in humanitair werk;

Verdiepen van samenwerkingen met zowel nationale als internationale partners.

Het Surinaamse Rode Kruis nodigt de hele samenleving uit om actief deel uit te maken

van deze humanitaire beweging. “Of je nu vrijwilliger, donor, partner of sympathisant

bent: samen kunnen we bouwen aan een menselijker en veerkrachtiger Suriname.”