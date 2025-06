Politie pakt 24 verdachten op en waarschuwt helpers van criminelen: “Ook u komt in beeld”

In de afgelopen twee weken zijn door de politie 24 verdachten van zware misdrijven aangehouden en in verzekering gesteld. Tijdens een persconferentie op het hoofdbureau aan de Duisburglaan werd benadrukt dat de aanpak van ernstige criminaliteit intensiever wordt voortgezet, met aanvullende maatregelen in het vooruitzicht.

Criminaliteit diepgeworteld in samenleving

Volgens Rishi Akkal, directeur Beleidvoorbereiding en Beheer bij het Korps Politie Suriname, vormen de recente aanhoudingen geen reden tot voldoening. “Als beleidsmaker zie ik de inzet van onze mensen en hun successen. Maar als Surinamer kan ik hier niet trots op zijn. Zoveel zware misdrijven tonen aan dat deze vorm van criminaliteit diep in onze samenleving geworteld is,” aldus Akkal.

Hij waarschuwt dat niet alleen de directe daders worden aangepakt, maar ook degenen die hen helpen. “Mensen die gestolen goederen kopen, criminelen onderdak bieden of zelfs voertuigen demonteren om onderdelen te verkopen – ook zij zijn strafbaar. Er is een markt in Suriname die dit gedrag mogelijk maakt, en die brengen we nu in kaart.”

Belangrijke doorbraken in oude en nieuwe zaken

Tijdens de bijeenkomst lichtten commandanten de resultaten toe van politie-eenheden over de afgelopen maanden. Naast recente misdrijven kwamen ook enkele ‘cold cases’ aan bod, waaronder de moord op politiefunctionaris Herman Gooding en de massamoord in Moiwana. Beide dossiers zijn inmiddels bij het Openbaar Ministerie.

Een zorgwekkende trend is het gebruik van valse kentekenplaten. Akkal roept voertuigbezitters op alert te zijn: “Die platen komen ergens vandaan – vaak uit sloperijen of van de straat. Mensen moeten goed letten op wat er met hun voertuig gebeurt. Onachtzaamheid kan gevolgen hebben.”

Oproep aan de samenleving: blijf informatie delen

Korpschef Bryan Isaacs en directeur Akkal spraken hun waardering uit voor de betrokkenheid van burgers. “Zonder tips van de samenleving zouden veel zaken onopgelost blijven,” zei Isaacs. “De informatie die wij ontvangen is vaak cruciaal. Blijf alert en blijf melden. Samen kunnen we de criminaliteit terugdringen.”

De politie benadrukt dat de strijd tegen criminaliteit zich nu ook richt op de ondersteunende netwerken van criminelen. “Helers, facilitators en aanstokers – u bent gewaarschuwd,” besluit Akkal. “De politie komt ook naar u toe.”