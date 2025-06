Suriname versterkt positie op energiemarkt met offshore contracten”

Tijdens de openingsspeech van de vijfde editie van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit

(SEOGS) in Paramaribo, maakte Annand Jagesar, algemeen directeur van Staatsolie, bekend dat

Suriname bijna de helft van zijn offshore olie- en gasgebied heeft uitgegeven aan internationale

partners.

“Onze inspanningen werpen steeds meer vruchten af… bijna 50% van ons offshore areaal is al

onder contract,” verklaarde Jagesar trots. Deze mededeling onderstreept de groeiende

internationale interesse in de potentiële olie- en gasrijkdommen van Suriname.

De toewijzing van bijna de helft van het offshoregebied markeert een belangrijke mijlpaal in

Surinames ambitie om een prominente speler te worden op de wereldwijde energiemarkt. De

ontwikkeling van het GranMorgu-project – Suriname’s eerste offshore olieontwikkeling – heeft

daarbij het enthousiasme in de sector tot een hoogtepunt gebracht.

Maar dit is slechts het begin, stelde Jagesar. “Er loopt een actieve exploratiecampagne over

meerdere blokken heen. Ons doel is om meer hulpbronnen vrij te maken en het offshore

olieverhaal van Suriname verder uit te breiden.”

Volgens Staatsolie is samenwerking met internationale bedrijven cruciaal om het potentieel van

de Surinaamse offshorezone volledig te benutten. Door concessies toe te wijzen aan ervaren

energiemultinationals, wil het staatsbedrijf niet alleen investeringen aantrekken, maar ook de

technologische kennis binnenhalen die nodig is voor succesvolle opsporing en productie.

Jagesar benadrukte dat Staatsolie zich inzet voor een evenwichtige benadering: “Onze

betrokkenheid draait niet alleen om het benutten van deze waardevolle middelen, maar ook om

ervoor te zorgen dat hun ontwikkeling ten goede komt aan het hele Surinaamse volk.”

Met deelnemingen in diverse blokken werkt Staatsolie ook aan een strategische rol als “Master

of the Basin”. Door geologische data te analyseren en om te zetten in bruikbare inzichten, wil het

bedrijf toekomstige vondsten van koolwaterstoffen mogelijk maken.

Het in contract brengen van een zo groot mogelijk deel van Suriname’s offshoregebied wordt

gezien als essentieel voor de langetermijnplannen van het land op energiegebied. “Hoe meer

partners we aan boord hebben, hoe groter onze kans om de ware waarde van dit bekken te

ontsluiten,” aldus Jagesar.