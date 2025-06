Suriname zet stap naar digitalisering van eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering

van de eerstelijnszorg in Suriname. Op woensdag 18 juni 2025 werd een formele overeenkomst

ondertekend waarmee het ministerie zich verbindt tot het tijdelijk bekostigen van de

maandelijkse licentiekosten voor elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van particuliere

huisartsen.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het ministerie en de twee gecertificeerde EPD-

leveranciers werd het akkoord officieel bezegeld. Deze maatregel maakt het mogelijk dat

klinieken die de overstap maken naar digitale patiëntenzorg hun EPD-kosten voorlopig volledig

vergoed krijgen.

De licentie kost US$ 100 per maand, waarvan de staat US$ 71,30 voor haar rekening neemt.

Totdat deze kosten structureel opgenomen worden in de SZF-abonnementstarieven via de

Vereniging van Medici in Suriname (VMS), blijft het ministerie deze lasten dragen.

Volgens voorlopige cijfers hebben 160 particuliere klinieken zich al geregistreerd voor het

digitaliseringstraject, waarvan 63 inmiddels een softwareleverancier hebben gekozen. De

verwachting is dat dit aantal snel zal toenemen.

Verbeterde zorg door digitalisering De invoering van gecertificeerde EPD-systemen brengt

belangrijke voordelen met zich mee. Huisartsen kunnen sneller en vollediger patiëntinformatie

raadplegen, wat leidt tot nauwkeurigere diagnoses, betere behandelingen en minder

administratieve lasten. Hierdoor verbetert de continuïteit van zorg en wordt dubbel werk

voorkomen.

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid onderstreepte tijdens de

ondertekeningsceremonie het belang van deze ontwikkeling: “Met deze maatregel versterken we

niet alleen de digitale infrastructuur van de eerstelijnszorg, maar verlichten we ook de financiële

druk op particuliere huisartsen. Dit draagt bij aan een meer toegankelijke, duurzame en

toekomstgerichte gezondheidszorg voor alle burgers van Suriname.”

Het ministerie benadrukt dat deze tijdelijke regeling het resultaat is van constructief overleg met

de VMS en het SZF. Binnen afzienbare tijd zullen gesprekken volgen om tot een permanente

financieringsstructuur te komen waarin deze kosten zijn opgenomen.