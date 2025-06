Jennifer Simons: “Energiepotentieel Suriname vraagt om visie, onderwijs en goed bestuur”

NDP-voorzitter Jennifer Simons heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de Suriname

Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS). Volgens haar onderstreept het evenement opnieuw de

grote potentie van de energiesector in Suriname, maar ook de noodzaak van gerichte

beleidsmaatregelen en brede maatschappelijke betrokkenheid.

“De offshore-ontwikkelingen openen belangrijke perspectieven voor het land, maar brengen ook

grote verantwoordelijkheden met zich mee. Goed bestuur, investeringen in beroepsonderwijs en

een duidelijke local content-wet zijn noodzakelijk om de kansen optimaal te benutten,” aldus

Simons.

Voorbereiding op nieuwe economie

De NDP-voorzitter gaf aan dat de energiesector, samen met onderwijs en toerisme, een

prominente plaats zal innemen in het regeerakkoord van een toekomstige coalitie. Ze benadrukte

dat Surinamers voorbereid moeten worden om actief deel te nemen aan de opkomende olie- en

gassector, evenals de toeristische industrie.

“Er moet serieus worden geïnvesteerd in mensen, zodat zij niet alleen toekijken, maar zelf

bijdragen aan de ontwikkeling van het land,” zei ze.

Energietransitie en gaspresentatie

Tijdens haar bezoek woonde Simons onder meer een panelpresentatie bij over de rol van aardgas

in de energietransitie. Het panel belichtte hoe gas kan fungeren als brug tussen conventionele

energiebronnen en duurzamere alternatieven in Suriname’s toekomstige energievoorziening.

Ook vond er een ontmoeting plaats met Staatsolie-directeur Annand Jagesar, waarbij onder meer

werd gesproken over het belang van transparantie en nationale betrokkenheid bij de ontwikkeling

van natuurlijke hulpbronnen.

Gedeelde welvaart als doel

Simons toonde zich onder de indruk van de initiatieven die tijdens de summit bij Roeli’s Event

werden gepresenteerd. “Wat hier zichtbaar is, stemt hoopvol. Onze natuurlijke rijkdommen

moeten ten goede komen aan de hele samenleving, niet slechts aan een selecte groep,” stelde ze.

De SEOGS brengt dit jaar opnieuw internationale spelers, beleidsmakers en deskundigen samen

om de toekomst van Suriname’s energiesector te bespreken. Voor Simons is het duidelijk: de weg

vooruit vraagt om visie, samenwerking en investeringen in menselijk kapitaal.