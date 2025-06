Suriname op weg naar internationale erkenning als malariavrij land

Samenwerking met PAHO versterkt, aandacht voor chronische ziekten en digitalisering in

de zorg

Suriname heeft al meer dan drie jaar geen inheemse malaria-gevallen geregistreerd en is daarmee

officieel malariavrij. Het ministerie van Volksgezondheid heeft intussen een formeel verzoek

ingediend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om deze status ook internationaal erkend

te krijgen. De officiële bevestiging van deze erkenning wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Tijdens een bilateraal overleg op maandag, werd minister Amar Ramadhin hierover

geïnformeerd door Yafflo Quattara, vertegenwoordiger van de Pan-Amerikaanse

Gezondheidsorganisatie (PAHO). Quattara gaf aan dat het accreditatieproces zich in de

afrondende fase bevindt.

De malariavrije status is het resultaat van jarenlange intensieve inspanningen van de Surinaamse

gezondheidsautoriteiten, in samenwerking met nationale en internationale partners. De

verwachte erkenning door de WHO betekent een historische mijlpaal in de

volksgezondheidsgeschiedenis van Suriname en onderstreept het succes van preventie- en

bestrijdingsprogramma’s.

Tijdens de ontmoeting tussen minister Ramadhin en PAHO zijn ook andere

gezondheidsprioriteiten besproken. Een belangrijk punt van aandacht was het HEARTS-

programma, dat gericht is op de preventie en aanpak van hart- en vaatziekten. Sinds de start in

2022 zijn er significante vorderingen gemaakt, met name binnen de eerstelijnszorg.

Een ander belangrijk gespreksonderwerp was de verdere digitalisering van de zorg. Er is

gesproken over de uitrol en borging van digitale systemen binnen de eerstelijnszorg, wat moet

leiden tot een efficiëntere dienstverlening, verbeterde dataverzameling en verhoogde

toegankelijkheid voor patiënten.

De ontmoeting markeert een verdere verdieping van de samenwerking tussen Suriname en

PAHO. Als symbool van deze versterkte relatie zal de PAHO-vertegenwoordiging op korte

termijn verhuizen naar het nieuwe gebouw van het ministerie van Volksgezondheid. Over de

praktische invulling en planning hiervan zijn aanvullende afspraken gemaakt.